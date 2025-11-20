投資意向書給新壽了 李四川：地一定給輝達

▲台北市副市長李四川說，已經把投資意向書給新壽了。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 台北市府與新壽協商解約卡關，日前台北市副市長李四川透露，新壽要求北士科T17、T18基地沒有提供給輝達（NVIDIA），事後必須再還給新壽，這點北市府沒辦法接受。李四川今（20）日表示，「這塊地一定會給輝達」，且已經將輝達投資意向書給新壽了，這個事情應該很快就會解決。

李四川日前表示，北士科T17、T18之所以協商解約卡關，問題主要出在新壽的協議書內容，要求如果北士科T17、T18基地沒有提供給輝達，事後必須再還給新壽，協議書必須是土地要給輝達，新壽才願意合意解約，「這個市政府沒有辦法接受」。

廣告 廣告

李四川今天再度曝光最新進度，他表示，現在新壽有提出，希望在協議書裡寫上，如果這一塊土地沒有給輝達，他們會要回去，「我們告訴他這個是不可行的」， 原則上在協商時，會再把公文寫清楚，其實輝達不動產副總裁特別來拜訪蔣萬安，而且送了投資意向書，「我們說明這塊地一定會給輝達」。

李四川強調，全國所有人民，包括所有台北市民都知道，這一塊地本來就是要給輝達，那新壽提了這個條件，當然也希望能夠圓滿，讓他能夠在他們的董事會做比較好的說明，「我們會繼續來協商」。

至於因為明天就去原訂的解約日，新壽到現在好像都沒有開臨時董事會，投資意向書是否已經給新壽了？李四川則說，我們公文都給他了，原則上大概也不影響後面都市計畫變更等程序，我們會盡快。

針對會想要確定土地一定會給輝達，還是怕新壽董事會有背信的疑慮？李四川也說，這就是為什麼政府要給他公文，我們會把它寫明，讓他在董事會能夠做比較好的說明。

媒體追問，如果新壽堅持土地無法讓步，有沒有最壞打算？李四川說，走到這個地步，新壽應該是會了解現在國內要輝達來的期望，這個事情應該很快就會解決。

另外，對於輝達權利金預估是120億，那比四年前新光的權利金44億要多了1.7倍，外界疑問為什麼輝達要花比當年就是新光還要多76億，才能取得這個土地？李四川解釋，因為T17、T18，如果你把T16拿過來比一下，T16是80幾億，那80幾億原則上現在又把它合併，合併的時候，道路又多出來0.6公頃，加起來還有大概新壽付出的這個負擔，大概也將近10億，加起來大概120億，這個計算應該很簡單。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

T17、T18解約談不攏！新壽堅持1條件牽動輝達投資案 李四川表態

藍白合恐卡「這2人」？郭正亮示警：李四川若不選新北就麻煩了

王義川質疑圖利輝達 李四川反問：全國都贊成為什麼會圖利