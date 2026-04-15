投資慘賠竟對公帑下手！高雄退伍中士「14分鐘挪走60萬公款」炒期貨 檢方依貪污罪起訴

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[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

高雄市後備指揮部爆出挪用公款案。一名26歲邱姓退伍中士，因投資失利背負債務，竟利用支援主計業務的機會，涉嫌挪用60萬元公款投入期貨市場。檢方認為，他不僅違反內控與資安規定，還偽造核准流程，嚴重破壞公職紀律，最終依《貪污治罪條例》等罪嫌提起公訴。

高雄市後備指揮部爆出挪用公款案。（圖／翻攝畫面）

根據調查，邱男於2025年1月至9月間支援主計業務，負責核銷、登打傳票及代理出納，因此持有長官與同事的帳號密碼。同年9月4日，他趁主計人員未注意時竊取金融卡，接著違反「各層負責人員不得為同一人」規定，連續登入出納、審核、核定及放行等系統，在14分鐘內偽造各級核准紀錄，將60萬元公款轉入友人帳戶，再投入兩人共同管理的期貨帳戶。

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直到出納人員返回辦公室後，發現帳戶餘額異常，且查無相關傳票，整起事件才曝光。面對檢方訊問時，邱男起初辯稱是系統卡頓或操作失誤，之後又改口表示，挪款是為了協助一名有輕生念頭的女性友人。不過，檢方調閱通訊紀錄後發現，他曾傳訊要求友人「先給我撐過這個時間」，認定其說詞與事證不符。

雖然邱男事後已將60萬元繳回，但檢方認為，其行為已嚴重踐踏公職紀律，且偵查期間說法反覆、態度狡辯，因此依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪、《刑法》竊盜罪及偽造準私文書等罪嫌提起公訴，並請求法院量處適當刑度，以收警惕之效。

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