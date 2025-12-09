投資房地產險踩雷 警銀勸說終保住千萬積蓄

警員蘇冠鴻及周宛萱與行員耐心勸導下，楊女終於逐漸意識到其中的可疑之處，打消匯款念頭，保住了辛苦積蓄。（記者方一成攝）

八日上午，彰化市有一名四十二歲楊姓女子前往銀行準備匯出高達新臺幣1000萬元現金，並向銀行聲稱是要投資父親友人介紹的房地產。行員聽聞後，察覺不對勁，立刻通報警方到場。

轄區民族路派出所警員蘇冠鴻及周宛萱到場了解後，發現楊女不僅無法提供父親友人的完整身分資料，且沒有任何投資契約或文件，全憑「口頭約定」。警方一聽立刻判定與近期常見的「假房地產投資」詐騙手法高度相符。員警立即向楊女說明詐騙手法與真實案例，在員警與行員耐心勸導下，楊女終於逐漸意識到其中的可疑之處，當場打消匯款念頭，成功保住了自己辛苦積蓄。

彰化警分局今（九）日呼籲：在進行高額投資時，一定要詳細核實對象身分、仔細審閱契約內容，如遇可疑投資邀約，請立即撥打一六五反詐騙專線或就近向派出所求證，以免成為詐騙的受害者。