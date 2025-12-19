投資房產高獲利全是假！ 資產公司騙千人詐7.9億 檢偵結求處主嫌17年徒刑

【記者莊曜聰／高雄報導】49歲秦姓男子以「集資炒房」為幌子，成立國磐資產開發公司要投資不動產，聲稱每年可賺取超過9％高額收益，竟有1223名被害者捧出近8億元當冤大頭，警方專案小組扮投資人潛入說明會掌握證據，破獲這起吸金案，檢方偵查終結依違反《銀行法》起訴主嫌秦男，向法院求處17年重刑、併科罰金5000萬元。

南部打擊犯罪中心去年10月接獲相關情資，指出國磐公司以房市熱潮為由，以借貸、募資等名義向民眾吸金，又稱此投資利息高過銀行定存，且根據投入金額比例，利息還會跟著調高，年利率從3.5％起跳，最高可達9.5％，如果民眾現金不夠，該公司也提供本票或不動產抵押等擔保借款。

該公司為了吸引更多人頭投入，不定期舉辦大型說明會，專案小組員警得知後，喬裝一般民眾身分進入蒐證，見時機成熟，今年8月4日持搜索票兵分17路，在高雄、台中、台北發動查緝，現場查扣70萬元，雙B及奥迪等3部高檔跑車，還有名錶、名牌包等證物，並向法院聲請扣押公司帳戶中213萬，以及14筆借名登記、總價破億元的不動產，主嫌秦男及公司員工都被拘提到案。

警方清查後發現國磐公司登記的客戶就有1223人，粗估吸金超過7.9億元，不法獲利高達3.4億元，檢方偵訊時，秦男等人還稱是提供擔保品的民間借貸，沒有違反銀行法，檢方偵辦後認定秦男及6名主要幹部涉及違法吸金，且秦男之前就曾設計類似投資模式遭查辦，沒想到又重操舊業，依違反《銀行法》起訴，建請法院重判17年、併科罰金5000萬。

秦男等人開大型說明會找投資人，又以跑車、名錶、名牌包等炫富。翻攝照片

高雄地檢偵結依違反《銀行法》起訴秦男等7人，並對秦男求處重刑。資料照

