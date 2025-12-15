投資教育培育竹縣人才 115年教育預算突破201億 創歷史新高

楊文科縣長重視教育，115年教育預算創201億元新高。（圖片來源／新竹縣政府）

有感於投資教育就是投資未來，新竹縣長楊文科將發展教育列為施政重點，縣府教育預算從108年剛上任時的97.86億逐年攀升，115年度地方教育發展基金預算為 201億4,070萬元，創下歷年新高。楊縣長希望從校園建設、智慧教室與提升公共化教保服務質與量等各個面向，讓每個學子「就近入學、優質教育、均衡發展」，培育竹縣優秀人才！

廣告 廣告

教育局說明115年教育預算分配與運用，其中近 50億元 用於建築與設備，包含校園建設、教學與資訊設備更新及運動場域改善。約40億7,700萬元 用於文興國小及文興國中與其活動中心及藝才大樓、竹北實驗高中、自強高工校舍新建、二重國中與松林國小增建、六家高中西棟與活動中心、竹北國中信義樓拆除重建、員東國中等校學生宿舍新建與整建，以及湖口樂活運動館與新竹縣特殊教育資源大樓之新建等工程，持續打造完善的學習空間與縣內就學量能。

在學生接送方面，編列 1412.9萬元 用於幼兒園幼童車及身心障礙學生交通車汰換更新，保障幼生與特殊需求學生到校學習。另外在教學與學習環境提升部分，縣府編列 8億8,233萬元 用於強化資訊與教學設備及購置軟體，包括全縣國中小電腦汰換、智慧教室設備優化、新設學校設施設備、光明國小活動中心設備更新、學校體育器材採購與操場跑道整建等，讓學生在科技、素養與體育學習上都能與時俱進、深度探索。

此外，為創造讓年輕人敢婚、願生、樂養的生活環境，新竹縣致力提昇公共化教保服務的質與量，編列 24億6,632萬元 投入各項幼兒就學補助及公共化教保資源，持續視區域需求增設國小附設幼兒園，並盤點縣內各校與公共空間，規劃增設2歲幼兒專班及非營利幼兒園，提供更多「離家近、價格合理、品質到位」的教保選擇。教育局指出，公共化教保服務將不僅提供托育，更強化家庭支持與育兒友善，使每位幼兒都能獲得穩健教育起點。

教育局表示，楊縣長上任7年多來，完成勝利國中、嘉豐國小、文興國中、文興國小等新校興建與啟用，同時推動二重國中、松林國小等校舍擴建與空間改善，有效回應人口成長與入學近便需求。縣府並提出「高中五方案」，推動竹北實驗高中新設、六家高中增班、湖口高中遷建、自強高工設校與文興改制完全中學，擴充普通科與技職量能，讓學生能在縣內適性發展、降低跨區就學壓力。

教育局說，縣府將繼續朝「人、校、課、文化」四大方向提昇竹縣教育，讓孩子都能就近入學機會、完善校園建設、深化科技與素養教學、擴充公共化教保資源，打造學子自在探索、深度學習的教育生態。

(原始連結)





更多信傳媒報導

市府說明騎樓整平推動進度 強調以實際成果回應市民期待

集結建議與建言 新創總會創新創業白皮書發表

卓榮泰不副署財劃法 民眾黨痛批「帝制再現」 邁上獨裁者之路

