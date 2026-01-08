投資新手定期定額買台積電「1股都沒成交」！行員揭尷尬真相 全場笑翻

台積電股價漲翻天，帶動台股衝破3萬點新高，不少投資人都紛紛進場，盼能再衝向高峰。日前有投資新手透露，自己設定每月定期定額1000元買台積電，最後卻1股都沒有買到，最後詢問行員才發現原來是設定的金額完全買不起。貼文引發廣大回響直呼太可愛。​

該名網友在Threads表示，他設定定期定額1000元買台積電股票，可是因為沒買到，就納悶詢問行員，結果讓他瞬間超尷尬，「我超笨的～我設定定期定額台積電1000塊，然後問行員為啥沒有買到。因為現在台積電一股就要1630元，我是白癡、超級白癡。」

網友也秀出與行員的對話截圖，自己詢問為何沒買到股票，行員回應他定期定額設定只有1000元，並打趣問「是要買半股嗎？」讓身為股票新手的原PO驚訝反問能不能買半股，行員回說不行，建議他將定額提高至3000元，每月應該就能買到1股台積電。

貼文引發網友熱烈討論，「超好笑，他還問你要買半股嗎」、「行員肯定帶著姨母笑看訊息」、「支持奈米股交易」、「第一次不太了解很正常」、「太可愛了，新手迷你股」、「看到快發瘋，可愛死」、「這金額要不要乾脆買0050，會比較好一些」；也有網友表示，自己也是新手，看完原PO的經驗才知道定期定額不能買半股這回事。

