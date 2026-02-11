投資日股ETF可能來不及 該投資越南股市ETF嗎？
不特別說明以為在台灣或者馬來西亞，其實這是越南胡志明市的建案。（攝影／鄭國強）
高市早苗改選大勝，日股暴漲3千點，有投資人覺得，投資日股ETF有點來不急了，那麼還有哪一個國家的ETF可以買呢？越南政府近日宣布，未來外國投資人可直接透過獲授權的國際券商進行交易，無須再經由當地證券公司另行開立帳戶。此一制度鬆綁大幅提升市場可近性，被市場視為越南股市邁向國際化的重要里程碑，也為富時羅素（FTSE Russell）將越南市場升級至「新興市場」鋪路。
依據越南財政部公布的修訂後規定，海外投資人可直接透過國際券商下單，省去本地開戶程序，顯著降低外資進入門檻，並有助提升市場流動性與國際資金參與度。市場普遍認為，此舉有助改善越南資本市場制度完整性，強化與國際投資市場的接軌程度。
富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷指出，越南股市已於去年10月取得富時羅素升級評估的正面結果，預計由原本的「邊境市場」正式升級為「新興市場」。依既定流程，相關市場分類將於今年3月接受審查，若進展順利，最快可於9月正式生效。此外，越南官方亦設定目標，期望於2030年前進一步爭取MSCI市場升級。
根據越南當地券商分析，信用評等的提升並非僅具象徵意義，而是將對整體經濟中的資本流動與融資成本帶來深遠的結構性影響。一旦越南獲得投資等級評級升級，將可大幅拓寬其自國際機構投資者取得資金的管道，降低長期資金進入門檻。在相關限制解除後，過去受制於投資等級門檻的全球大型退休基金、保險資金及主權型投資機構，將有機會更全面參與越南金融市場，不僅限於股票市場，亦可延伸至債券等固定收益資產，進而提升市場深度與穩定性，為越南資本市場注入更具長期性與永續性的資金動能。
從總體面觀察，越南經濟動能維持穩健。官方公布1月整體CPI年增率為2.53％，仍低於政策目標4.5％，顯示通膨壓力可控；核心CPI年增3.19％，反映服務業與勞動成本溫和走高。零售銷售年增率雖放緩至6.3％，惟考量2026年農曆新年落在2月，此一表現仍屬穩健水準。整體而言，越南經濟成長動能主要來自政府投資與政策執行力，基礎建設專案的推進進度，將持續成為支撐經濟與資本市場的重要關鍵。
短期來看，適逢農曆年長假，越南股市於2月16日至20日休市，市場觀望氣氛升溫；不過在入富題材與政策利多支撐下，越股中長期趨勢仍具想像空間。投資策略上，建議投資人可於市場拉回時分批，或透過定期定額方式布局越南ETF與基金參與越南股市成長契機。
根據Lipper統計，2016年1月底至2026年1月底，若採定期定額投資越南胡志明指數(非本基金追蹤指數)，一年期累積報酬率達12.9％、三年25.9％、五年更高達56.9％，顯示長期分批進場具備相對的投資勝率。
更多信傳媒報導
台北市政府已與輝達完成簽約 李四川將說明請辭參選動向
總長梅家樹證實強弓列特別預算 「隱藏版」強弓二B可互換
賴清德親率三軍司令說明國防採購：台灣絕對不能重蹈21年前覆轍
其他人也在看
HBL東泰高中五連勝！率先挺進四強決賽 3月重返小巨蛋舞台
記者彭新茹／新竹報導 一一四學年度HBL高中籃球聯賽男子組八強賽十日於新北新莊體育館…
台股ETF投資續熱，金蛇年總受益人數逾1260萬人
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:10:39 新聞中心 發佈台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數也來到1260萬7312人，連帶市值也成長到4.28兆元。 市場法人表示，由於農曆春節年假長達11天，台股ETF透過專業經理人與選股機制篩選，冀降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，而投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇有不錯配息率的台股ETF。因為配息率高的主動式台股ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，是現階段大盤高檔震盪下，參與台股投資的好選擇。 觀察目前市面上已有3檔主動式台股ETF擁有配息紀錄，其中主動群益台灣強棒ETF（00982A）最近一次配息0.377元，預估年化配息率高達10.05%，堪稱為主動式台股ETF配息王。00982A 於2月26日除息，3月25日股利入帳，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。 主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，年後台股量能可望進一步增溫、延續漲勢；今年對電子產業獲利成長保
日股ETF撿到槍！高市早苗點火 外資搶買國泰009817逾4.2萬張
日本首相高市早苗率領自民黨在國會取得壓倒性勝利，激勵日股連日飆漲，上周2月6日掛牌的國泰日本不動產（009817）也撿到槍，成為日股ETF受惠股之一，今（11）日大漲1.5%。外資持續大買009817達4萬2,536張，居ETF買超之冠；掛牌四個交易日以來，累計布局逾7萬張。
陽光基金會「顏損弱勢家庭服務計畫」送暖守護家的希望
為了孩子我要活下去」癌父盼陪幼子長大 【記者 洪美滿／台北 報導】45歲的阿福大哥，從事工地工作，107年曾
家扶基金會購買年菜 親送81盒關懷受助家庭
歲末寒冬之際，愛心溫暖人心，家扶基金會常年捐款人劉媽媽偕同兒子劉醫師秉持回饋社會的初心，近日親自前往屏東家扶中心辦公室，將其向陸仕企業採購的八十一盒年菜「成都獅子頭」，逐一發送給家扶受助家庭，為家扶弱勢家庭在年節前夕送上實質關懷與祝福；這次年菜全數由劉媽媽自行出資購買陸仕企業產品，並偕同家人到場致贈，以實際行動展現對弱勢家庭的支持與陪伴，也讓受助家庭感受到社會滿滿的溫暖。(見圖)家扶中心今(十一)日說明，這次捐贈的年菜來自屏東在地深耕已有五十七年歷史的食品公司陸仕企業，該企業長年投入公益行動，致力將企業能量轉化為社會正向力量。這次由家扶劉姓捐款人選擇採購陸仕企業年菜進行捐贈，不僅支持屏東在地優質品牌，也讓愛心透過消費實際落實，形成民間善心與企業責任相互串聯的良性循環。劉醫 ...
台股基金近2年十強排行榜！績效均翻倍 法人仍看好後市
台股今天封關，檢視台股基金近2年表現，績效前十強的含息報酬率全數突破110%，遠高於加權指數同期的82.76%，為投資人帶來豐碩報酬。
雲警局長黃富村號召同仁響應華山基金會 「捐年菜 愛老人」公益活動
隨著傳統農曆春節氣氛逐漸接近，雲林縣警察局除了執行治安、交通工作，以確保民眾歡度春節期間的生命、財產安全外，亦不忘回饋社會、義助獨老，在局長黃富村的帶領下，延續傳統號召同仁響應「捐年菜護獨居長者」的公益活動，連續第八年以實際行動關懷弱勢的獨居長輩，並於十一日在警察局舉行捐贈儀式，將募得新臺幣二十萬元整代表同仁捐贈華山基金會，由議員賴淑娞及華山基金會雲林縣站長楊舒婷代表受贈，過程簡單隆重。日前雲林縣警局攜手多個善心團體，將滿滿關懷送進轄內弱勢家庭，實踐公私協力精神，也呼應縣府推動的「雙B計畫」(BetterFood、BetterHousing)；局長黃富村愛心不落人後，更是延續傳統，連續第八年號召同仁響應華山基金會「捐年菜護獨居長者」的公益活動。局長表示，面對雲林縣人口高齡 ...
馬年紅包行情可期 把握良機進場布局科技型ETF
電子權值股持續扮演多頭領軍角色，帶動台股今（11）日早盤大漲逾300點、持續穩站33,000點整數關卡，台積電盤中股價衝上1,905元，再寫歷史新高 。
高市點火日股創紀錄!這檔ETF最受惠
日本眾議院改選出爐，高市陣營大獲勝利，激勵日股連日飆漲，月6日掛牌上市的國泰日本不動產（009817）成為最大受惠ETF之一。
喊出優於大盤評等！「這檔」目標價喊出2100元…800G產品挹注 外資看好首季優於預期
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導亞系外資出示報告，點名智邦（2345）受惠於AWS等大型雲端服務商（CSP）加速ASIC與高速網路基礎建設，營運將有望轉強，維持...
高市點火日股創紀錄 日本不動產正火 009817成受惠ETF
日本眾議院改選出爐，高市陣營大獲勝利，激勵日股連日飆漲，剛於上周2月6日掛牌上市的國泰日本不動產（009817）成為最大受惠ETF之一。投信業者分析，日股創高帶動日本整體經濟，其中不動產市場受惠經濟成長，租金上漲，市場樂觀看待後市表現，帶動全台唯一一檔聚焦日本不動產市場的海外股ETF 009817躍升盤面亮點，再創市場話題。法人認為日本不動產市場租金連年上漲，吸引外資如黑石集團等積極布局，頂級商辦有機會在今年持續出現2位數以上的增長。投資國泰投信發行的009817，其連結基金追蹤日本最大東証REIT指數，成份股涵蓋商辦大樓、星級飯店及百貨商場等，是散戶市場想要「錢」進日本投資的優質標的。
太夯！這檔ETF溢價率超3％ 投信示警
中信投信11日公告，中信日本商社（00955）溢價率已超過3%，投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。
微程式114年第四季財報，預計2/25提報董事會
公開資訊觀測站重大訊息公告(7721)微程式-公告本公司114年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月25日1.董事會召集通知日:115/02/112.董事會預計召開日期:115/02/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季4.其他應敘明事項:無延伸閱讀：微程式 公告本公司114年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月25日微程式 115年1月營收4152萬、年增1.23% 資料來源-MoneyDJ理財網
2月台股期指漲388點
（中央社台北11日電）台北股市今天終場漲532.74點，收33605.71點。2月台指期以33691點作收，上漲388點，與現貨相較，正價差85.29點。
台股漲532.74點
（中央社台北11日電）台北股市今天震盪走高，收盤漲532.74點，為33605.71點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。
鴻勁列MSCI成份股！9檔台股主動式ETF超前部署 「這檔」持股張數最高
MSCI明晟今（11）日公布最新季度調整，全球標準指數的台股成份股新增鴻勁（7769）1檔，受利多消息帶動，盤中股價直奔漲停，站上4,000元大關再創新高。
抱股過年這樣選！主動式台股ETF 00982A配息10%有看頭
台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數也來到12607312人，連帶市值也成長到4.28兆。
蛇年大漲10080.3點 台股收33605.71點新高
（中央社記者潘智義台北11日電）台股農曆蛇年今天封關，蛇年總計大漲10080.3點，漲幅達42.84%，收在33605.71點新高，創下台股歷年封關最高點位。
臺企銀114年度財報，預計2/26提報董事會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2834)臺企銀-114年度財務報告董事會預計召開日期為115年02月26日1.董事會召集通知日:115/02/112.董事會預計召開日期:115/02/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度財務報告4.其他應敘明事項:無延伸閱讀：臺企銀 114年度財務報告董事會預計召開日期為115年02月26日上市銀行元月獲利靚 資料來源-MoneyDJ理財網
避險情緒增 債券配置更顯重要 首選推全球複合債基金
川普宣布新任聯準會主席人選華許 (Kevin Warsh) 後，華許過往偏向鷹派的態度導致市場降息預期大減，股市與貴金屬、加密貨幣等均出現震盪回檔，債市表現相對溫和，其中新興與邊境債市仍持續走高。野村投信表示，無論由誰擔任聯準會主席，在美國經濟表現強韌、通膨受控有望緩降的環境下，美國利率走低是