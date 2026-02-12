投資未上市股票高獲利？平鎮翁解定存險遭詐百萬養老金
桃園市一名彭姓老翁昨(11)日下午前往平鎮區中豐路土地銀行準備解除定存，由於老翁臨櫃辦理時，面對行員的關懷提問避重就輕，虛應回覆資金用途，行員察覺有異，立即通報平鎮警分局到場協助，經過員警及行員不斷的勸說，總算守住紅包錢。
平鎮派出所長章駿城表示，家住平鎮區的65歲彭姓老翁，日前在通訊軟體結識一名男子，聲稱可以透過投資未上市的股票賺取高額獲利，並向他宣稱自己也因此獲利不少，老翁以為自己找到發財的方法，不疑有他準備將積蓄投入致富，好在農曆年前大賺一筆。
因為對方佯稱直接現金交易，可以省下許多手續費，於是老翁就拿著自己的存摺及印鑑跑到銀行，準備解除定存後，將100萬元全數投入致富，但在臨櫃辦理時，面對行員的關懷提問隨意的敷衍應付，讓承辦的行員察覺有異，行員除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說老翁的行列。
起初老翁仍是深信不疑，甚至怪罪行員妨礙他投資發財，為避免老翁在銀行遭受驚嚇或尷尬，員警耐心將其帶回派出所平復情緒，並主動提供多起類似的假投資詐騙案例影片與報導。在真實案例的震撼教育下，老翁這才如夢初醒，驚覺自己險些落入陷阱。他心有餘悸地不斷感謝警銀聯手，直呼若非這份熱心，這筆百萬養老金一旦遭詐，真的不知道該如何過年。
警方也呼籲，凡是標榜高獲利、穩賺不賠、內線消息或推銷未上市股票的投資邀約，都是典型的詐騙陷阱。若對方要求以「規避行員提問」或「編造資金用途」等方式掩飾轉帳目的，必有詐術在其中。民眾應保持高度警覺，切勿輕信來路不明的投資管道，以免畢生積蓄化為烏有。
