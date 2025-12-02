投資注意！「聖石金業」疑涉黃金買賣詐欺 董座500萬交保候傳

即時中心／林耿郁報導

有30年以上歷史、客戶遍及中、日、東南亞的貴金屬業者「聖石金業」疑似涉及詐欺，前（1）天北檢發動全台大規模搜索，帶回數十人到案說明；稍早檢方諭知董事長邱嬿妤500萬交保，並限制出境出海、電子監控。至於聖石則發出聲明強調，公司一切合法透明，若有惡意中傷言論，將追究法律責任。

龐式騙局？據了解，專營貴金屬投資買賣的「聖石金業」，近年形象熱心公益，但疑涉及投資詐欺，遭檢調大規模搜索調查。

有民眾指控，該公司推出的投資方案，可用95折、甚至88折價格，向該公司買進黃金現貨；之後只要存放一年期滿，就可賣出或拿走實體黃金，吸引不少民眾拿錢買貨。

但合約到期時，卻發現「現金、黃金」都拿不回來，受害人因此向檢警報案。

北檢懷疑該公司涉嫌詐騙吸金，1日發動全台大搜索，兵分50多路前往全台多處據點，帶回數十名主管到案說明。

經過漏夜偵訊，稍早檢方諭知董事長邱嬿妤500萬元交保候傳，限制出境出海、並須配戴電子監控設備；執行長張桂洋200萬交保，限制出境、出海。

聖石金業發出聲明強調，公司一切運作過程合乎法律規定、業務透明，外界謠傳「抽傭50%」等指控，均屬「無稽之談」；若外界再有惡意中傷、毀謗言論，聖石將保留追究法律責任的權利！

《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

