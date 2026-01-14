投資海外基金保證獲利 警銀揪合約漏洞攔下200萬元詐款

CNEWS204260114a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名50歲林姓婦人，在友人引薦下，打算投資號稱利潤可觀的海外基金，準備匯款新台幣200萬元，至海外帳戶。台中市第三警分局表示，行員關懷過程察覺異狀，隨即通報警方到場協助。由於投資金額龐大，而且合約內容出現多處不合理之處，在行員與警員聯手勸說後，婦人果斷打消投資念頭，成功避免了辛苦攢下的錢財，被詐騙的危機。

第三警分局表示，轄區立德派出所警員陳駿懋、詹子毅等，當天下午1點多巡邏時，接獲轄內1家國泰世華銀行行員通報，聲稱1名林姓婦人，近日在友人「呷好道相報」下，引薦了1名海外銀行專員，打算匯款美金6萬6000元約新台幣200萬元至國外帳戶，用來投資海外不動產基金。她還出示了相關投資資料佐證，但因內容有許多不合常理的地方，行員發覺可疑，通報警方到場關心。

警方表示，銀行理專進一步協助檢視，發現這份「投資合約」內容相當空泛，不僅違規標示「保證獲利」，也未載明具體投資標的、操作方式及相關風險說明等，明顯不符合法定投資文件的基本要件，貿然投入恐有高度風險。

第三警分局提醒，民眾在追求財富自由之餘，務必慎防「高獲利、低風險」的詐騙話術，凡是標榜「保證獲利」、催促快速匯款，或投資標的與風險說明不清不楚者，皆屬高風險警訊，應提高警覺。投資前務必多方查證、審慎評估，切勿輕信片面說詞。

照片來源：台中市警方提供

