投資海外成顯學！光這7檔增近30萬人 人氣創新高還不上車
財經中心／余國棟報導
今年以來90檔海外主被動股票ETF中，共有9檔ETF受益人數創歷史新高，觀察今年以來人數成長情形，明顯發現海外科技、電力、太空三大主題ETF夯爆，不僅受益人數創新高、年初迄今更吸引破萬人搶進，成為今年海外熱門ETF的「新三本柱」，高人氣買氣不墜。
根據CMoney統計，今年受益人數創新高的9檔熱門海外股票ETF中，按年初以來新增人數成長排序，共有5檔海外被動ETF、2檔海外主動ETF新增逾萬人，表現脫穎而出，主要成長的ETF類型，集中在科技、電力、太空三大主題，包括富邦NASDAQ(00662)、新光美國電力(009805)兩檔，今年新增人數皆突破2萬人以上，國泰臺韓科技(00735)、第一金太空衛星(00910)兩檔，今年人數成長也逾萬人；海外主動ETF方面，主動統一全球創新(00988A)、主動元大AI新經濟(00990A)兩檔表現出頭，今年人數成長亦可觀。
黃仁勳旋風來台，他提出五層蛋糕理論，成為海外資金追逐AI多點擴散的熱門賽道，除科技股為當紅投資主題外，與AI最底的能源層相關的電力、緊接的晶片層、基礎設施層的台韓半導體，甚至最上應用層相關的太空衛星等，都是近年投資人熱衷追捧的海外AI新興紅利概念ETF。
新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示，高盛最新指出，AI紅利看到2028年之後，帶動AI基建與晶片股買盤持續發酵、美費半指數續創史上新高，連美國電力基建指數也同步上揚，顯示AI行情已由單一大型科技股擴散至晶片、伺服器、網通、電力設備、散熱與數據中心供應鏈，帶動科技硬體、電力基建相關個股成為資金追逐的核心。
根據世界氣象組織預估，今年6月至8月期間，全球大部分地區氣溫將高於平均水準，且聖嬰現象很可能持續至11月，未來幾個月將進一步推高全球氣溫，高溫衝擊電力需求劇升，美國夏季用電量恐持續改寫歷史新高，引起全美各行各業，全線進入搶電大戰。
未來美國電力設備需求成長潛力龐大，劉恆誌預估，除高溫極端氣溫、AI產業推動外，未來美國電網投資大增、傳統燃料發電回歸，加上備源與儲能商機大開，均有利於美國配電運營商、電網設備與變壓器、電線電纜公司、燃氣渦輪機、天然氣開採、核能發電、傳基載發電等電力基建公司，未來幾年實質接單供不應求，有助於美電力股、能源基建股、公用事業股，基本面有獲利挹注支撐，並外溢到智慧電網、表後儲能、SMR(小型模組化反應爐)等泛AI電力新題材股，持續吸引資金挹注，股價表現勁揚。
投資人想掌握AI成長趨勢紅利，台新投信建議，可優先布局美國電力資產，透過美國電力ETF網羅一籃子實體電力基建股，等於完整布局美國發電、輸電、儲能、配電等完整電力生態鏈，長線潛力值得期待。
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