投資漂亮迎接2026！買小棕瓶送小棕娃、DG紅絲絨禮盒給足保養儀式感





等待年終就是有理由送自己禮物～美美迎新年！即將迎接2026，投資漂亮絕對是回報率最高的選擇，DOLCE&GABBANA獻上DG奢寵保養紅絲絨禮盒，雅詩蘭黛買小棕瓶送小棕娃、LA MER海洋拉娜也有毛絨日夜霜寶吊飾，潤養發光肌還提供滿滿情緒價值！

雅詩蘭黛 買小棕瓶送小棕娃

雅詩蘭黛 買小棕瓶送小棕娃，歡慶時刻奇蹟禮盒 NT.3,200、原價NT.17,526圖片來源：造咖編輯Vicky、Show拍攝

不論是想犒賞自己，還是為重要的人挑選驚喜，都能在拆禮物的瞬間感受到喜悅與祝福！雅詩蘭黛凡購買任一《歡慶時刻禮盒》、小棕瓶正貨、或含有小棕瓶的特定組合，即可獲得限量聖誕包裝以及「小棕娃」一隻！肌膚與心情都沉浸在小棕瓶帶來的滿滿修護力！還有CP值爆高的《歡慶時刻奇蹟禮盒》，共11款商品＋手提化妝箱，竟然只要3千2，有6樣商品都是正貨！等於用1.8折價格就能入手眼影盤、唇膏、小棕瓶和潔顏蜜等商品，送禮送自己賺很大！除了超值禮盒，雅詩蘭黛也推出專屬刻字服務，小棕瓶和唇膏都能刻上雪花、愛心、祝福語成為最貼心的贈禮！

DOLCE&GABBANA DG 奢寵保養紅絲絨禮盒

DOLCE&GABBANA DG 奢寵保養紅絲絨禮盒，NT.7,000、原價NT.7,480圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

廣告 廣告

DOLCE&GABBANA DG 奢寵保養紅絲絨禮盒，NT.7,000、原價NT.7,480圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

保養奢寵儀式感是DOLCE&GABBANA給的！今年以「Where Wonder Begins」為主題，將閃耀金色光芒的紅絲絨緞帶化為禮盒上最優雅的點綴，傳遞溫暖的祝福！內容物包含妝前穩膚透亮的《天生美膚佛手柑保濕妝前精華》、亮膚神器《菸鹼醯胺勻亮新生水精華》、以及明星商品《神經醯胺透亮修護彈力霜》，彈力霜質地絲滑細緻、潤而不黏，一夜醒來乾燥粗糙消失，散發飽滿水光！驚喜的是加贈DG擠壓器＋DG愛心刮痧板，保養完加強按摩幫助吸收循環，為每日保養增添專屬的義式Spa儀式感！

LA MER 買乳霜贈毛絨霜寶吊飾

LA MER 買乳霜贈毛絨霜寶吊飾，晚霜列車組 NT.9,000、潤澤列車組 NT.7,800圖片來源：LA MER

千元入手海洋拉娜乳霜趁現在！《晚霜列車組》、《潤澤列車組》皆推出買30ml乳霜贈迷你乳霜優惠，價格都是萬元有找！購買60ml乳霜或晚霜，還贈「毛絨霜寶吊飾」，可以當耳機收納包、零錢包掛包包真的太可愛！消費滿8千即享限定禮物包裝＋乳霜小兵鑰匙圈，送禮儀式感也給好給滿～趁年末幫自己的保養升級頂級乳霜殿堂，白天用經典乳霜/舒芙乳霜幫肌膚深層保濕、撫平細紋、提升屏障，晚上用醇萃活膚晚霜，深海仿生A醇為臉蛋溫和煥新、有感激活年輕！讓你一路美到2026～

PRADA 訂製精巧潤唇組

PRADA 訂製精巧潤唇組，1.3gx2，NT.1,800圖片來源：PRADA Beauty

想一次入手PRADA經典潤唇膏趁現在！莫測藍、顛覆綠潤唇膏精巧版不到2千就能擁有！聖誕節PRADA以2012秋冬女裝時裝秀「ROMBO」圖案為靈感，首度呈獻《奇想幻境》聖誕禮贈包裝服務，以品牌時髦菱格圖騰印花點綴燦金吊飾，讓粉絲無負擔入手精巧版熱賣明星#寶寶藍《莫測藍經典潤唇膏》隨膚溫自然粉嫩潤色、《顛覆綠經典潤唇膏》霧面護唇妝效、打底修護！12/12當天於百貨專櫃購買PRADA Beauty香水任一正貨50ml以上，還贈聖誕限量「PRADA 顛覆綠時尚掛飾」數量有限贈完為止！

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖流行媒體報導

