投資理念到95歲也不過時 股神巴菲特緊跟「這5檔」股票
現年95歲的股神巴菲特(Warren Buffett)預訂年底退休，他的投資理念永不過時，那就是：緊抓著擁有強大管理團隊、行業領先地位、穩定收入和良好獲利的公司。
進入後巴菲特時代，審視投資組合時仍不妨以下列五檔股票作為絕佳起點。
第一：美國運通American Express( 股票代號AXP)
波克夏持有這家信用卡巨頭22%股份，持有威士卡(Visa) 、萬事達卡(Master)這兩家信用卡公司的股份僅0.4%。
巴菲特對美國運通情有獨鍾有兩大原因。第一是有獨特市場地位，藉由企業信用卡帳戶以及金卡、白金卡個人信用卡帳戶而服務富裕客戶，所提供的獎勵和福利非他人能比，得以將白金卡年費提高到895元。其次，美國運通提供個人貸款服務，第三季貸款利息收入達59億7000萬元。
第二：亞馬遜(AMZN)
巴菲特投資亞馬遜的時機較晚，但對這筆投資非常滿意。亞馬遜有龐大的電子商務部門和行業領先的雲端運算部門，正合巴菲特的心意。
亞馬遜的國際和北美銷售額高達1471億6000萬元，利潤率僅4%。亞馬遜網路服務(Amazon Web Services,AWS)第三季營收330億元，利潤率高達34.6%，是獲利能力強且逐季成長的公司。
第三：蘋果(AAPL)
蘋果在波克夏投資組合中占最大持股比率，約24.1%。
蘋果最大產品iPhone的2025年第四季銷售額達490億元，占蘋果總銷售額近三分之一；利潤豐厚的服務部門App Store、Apple Pay、Apple Music和Apple TV也不容忽視，第四季創造287億元收入，年增15.1%。
蘋果營收連續幾年停滯不前，下半年有所改善，年營收首破4000億元大關。
第四：克羅格(KR)
這家連鎖超市相對不引人注目，卻是典型的防禦型投資。即使通貨膨脹加劇或經濟情勢不穩定，人們仍要買食品雜貨，所以波克夏投資組合包含5000萬股克羅格股票。
克羅格在全美有2700多家門市，旗下有克羅格 (Kroger)等諸多品質，還有40多家食品工廠生產低價自有品牌商品，利潤率更高。
第五：石油公司雪佛龍(CVX)
巴菲特看好能源股，而雪佛龍是波克夏持股最多的能源股之一，約1億2200萬股，占該跨國能源公司6%股份。
盡管油價下跌且全球局勢緊張，雪佛龍2025年股價仍上漲7%。第三季石油產量創歷史新高，但礙於油價走低，營收衰退。不過長遠來看仍是穩健的投資。
