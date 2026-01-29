投資短劇影視版權 被騙168萬元還要60萬元警急逮面交車手

cnews204260129a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

詐騙態樣層出不窮，嘉義縣刑事警察大隊科偵隊，近期偵破一起投資短劇影視版權詐財案。縣刑大表示，被害人透過抖音交友，進而加入1個line暱稱「Henry」、「陳玉書」的好友，被鼓吹投資所謂的風華短劇影視版權，被害人先後依照詐騙集團指示，匯款1次並與詐騙集團自稱的外派專員面交了2次，共計投入了新台幣168萬元。後續詐騙集團仍持續要求被害人投入資金60萬元，被害人驚覺有異報警求助，員警也循線逮獲面交車手1人。

縣刑大表示，獲報後成立專案小組偵辦，員警請被害人配合實施誘捕偵查，與詐團聯繫相約面交60萬元，並於現場周邊埋伏守候，等車手出現與被害人接觸時，立即上前表明身分逮人。當場查扣收據、假證件、高鐵票、手機、新台幣3700元等物。全案訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等，移送嘉義地檢署並報請檢察官指揮偵辦建請羈押。

嘉義縣警局表示，水上警分局也成功攔阻一起假冒公司主管詐欺案。被害人在公司上班時，檢視公司信箱，收到1封顯示公司老闆姓名的郵件，內容指示：「工作需要，請收到訊息，建立一個公司line群組，不要邀請其他人加入，他加入後再做安排」。公司真老闆加入群組後，沒多久就遭踢出群組，群組中犯嫌即假冒公司老闆line暱稱，在群組中要求被害人將公司會計，邀請加入群組。

水上警分局表示，公司會計加入群組後，詐欺犯嫌就要求會計，將公司戶頭內現有的金額數字，截圖傳送給犯嫌，會計則不疑有他，將公司美金及台幣帳戶內，現有的金額數字截圖傳送給犯嫌，隨後犯嫌指示會計先將美金帳戶11.5萬美元匯至犯嫌提供的外國銀行，再將新台幣帳戶3025萬4270元，依指示等候匯出，藉以騙取公司的新台幣及美金外幣帳戶內現有金額。

水上警分局表示，員警獲報後確認這種手法，屬BEC詐騙，就是所謂的商業電子郵件詐騙BusinessEmailCompromise，又稱「變臉詐騙」，是一種高度針對性的社交工程攻擊。詐騙者偽冒執行長、員工或供應商，透過欺騙性郵件，誘騙員工匯款或洩露敏感資訊。由於不含病毒，極難被傳統防毒軟體偵測，是導致企業巨大經濟損失的主要網路犯罪手法；幸虧警方及被害人機警察覺異狀，成功攔阻了詐騙金額3370萬4270元。

縣警局表示，在打擊詐欺犯罪部分，去年執行4波全國同步打擊詐欺行動專案及查緝集團詐欺成效，共查獲詐欺集285團1595人，查扣不法利得總值2億5791萬7249元。攔阻詐欺件數部分，統計去年度則有163件、8820萬1924元，較前年同期增加20件、565萬9776元。

另外以行政區統計，民雄鄉（37件）、太保市（23件）、朴子市（25件）、中埔鄉（17件）、大林鎮（17件）為高發地區；以詐騙手法分析，則以「網路購物詐騙」詐騙計67件最多（占30.18%）、「假投資詐騙」詐騙計36件次之（占16.21％）、「色情應召詐財」詐騙計29件再次之（占13.06％），網路購物詐騙案件已有明顯竄升趨勢，位居高發案類冠軍。但投資詐騙（含假交友投資）在財損部分，依然位居各類手法首位，占財損總額76.71％。

照片來源：嘉義縣警方提供

