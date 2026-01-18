投資糾紛濺血 為了300萬 斧頭男追砍合夥人

台北市大安區十七日夜間發生持斧傷人，盧男因投資糾紛持斧頭砍傷友人遭逮。 （記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟∕台北報導

台北市大安區十七日夜間發生持斧傷人案件。一名三十歲的盧姓男子因與林姓友人間有新台幣三百萬元的投資糾紛，雙方於談判時爆發衝突，盧男涉嫌持斧頭砍傷林男。警方獲報後迅速到場，將受傷的林男送醫，並於現場附近逮捕盧姓嫌犯，查扣作案斧頭，全案依殺人未遂罪嫌移送法辦。

這起事件發生在十七日晚間九時四十分許。台北市警察局大安分局接獲報案，指稱在濟南路附近有人持利器砍人。員警趕抵現場後，發現三十歲的林姓男子腿部及手部有傷勢，意識清醒，隨即由救護人員協助送醫救治，所幸無生命危險。警方在現場附近逮捕涉嫌行凶的三十歲盧姓男子。

警方初步調查，盧男與林男相識約五年，雙方有金錢投資糾紛。盧男主張曾交付林男三百萬元用於投資，但事後追討款項或獲利時，林男卻未能清楚交代資金去向，僅稱款項已「賠光」，雙方為此多次談判未果。案發當晚，兩人相約在仁愛路三段附近談判償還債務，盧男與另一名友人開車抵達。

警方表示，盧男下車與林男談判時，雙方發生口角。盧男涉嫌從車內取出預藏的斧頭，林男見狀往濟南路方向逃逸，盧男則持斧在後追逐約一百公尺。林男在逃跑過程中跌倒，遭盧男攻擊導致手腳受傷。盧男的友人在事發後駕車離開現場。警方在案發後十五分鐘內，於距離現場約二百公尺處攔截盧男駕駛的租賃車，將其壓制逮捕，並查扣作案用的斧頭一把。

盧姓嫌犯向警方供稱，是因在洽談債務過程中認為對方出言不遜，才持械傷人。被害人林男經送醫治療，傷勢穩定，幸無生命危險。警方詢後將盧姓嫌犯依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。至於案發時在場並駕車離開的另一名友人，警方已鎖定其身分，正持續調閱監視器畫面擴大追查中。