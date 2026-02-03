投資糾紛談判破裂！7人撞球場逞凶 桃警出動快打部隊一網成擒

【記者張沛森／桃園報導】桃園一名沈姓男子因共同投資問題起糾紛，今天（3日）凌晨帶了10餘人約了對方在桃園區一家撞球場談判，期間一言不合，沈男竟仗著人多勢眾徒手或持球桿打傷對方，案經警方啟動快打部隊到場，循線查獲沈男等7人到案，已依法偵辦中。

桃園警分局表示，沈姓男子（37歲）因共同投資問題產生糾紛，今天凌晨1時30分許與對方相約在桃園區國豐三街一家撞球場談判，沈男帶了10多人到場、對方也有5名友人相伴。

惟因談判破裂，沈男等人竟仗著人多勢眾徒手或持球桿攻擊對方，案經轄區龍安派出所據報出動快打部隊於3分鐘內趕抵現場進行控制清查，並將包括沈男在內的7名動手的嫌犯分別查獲帶返警所，已依聚眾鬥毆及傷害等罪嫌偵辦中。

警方逮捕動手嫌犯。翻攝畫面

