投資糾紛變千萬勒索！刑事局搗破暴力犯罪集團 15幫派成員落網

蔡姓主嫌因與被害人發生投資債務糾紛，竟指揮旗下成員採取潑漆、砸蛋、攔車，甚至在被害人車輛裝設GPS追蹤器等囂張手段，強行勒索高達2700萬元。圖：讀者提供

刑事警察局偵查第四大隊近日宣佈成功瓦解一個由知名幫派操縱的暴力犯罪集團。蔡姓主嫌因與被害人發生投資債務糾紛，竟指揮旗下成員採取潑漆、砸蛋、攔車，甚至在被害人車輛裝設GPS追蹤器等囂張手段，強行勒索高達2700萬元。刑事局與嘉義市、雲林縣及台北市警方組成專案小組，在嘉義地檢署指揮下，發動多波掃蕩行動，成功將蔡嫌及成員共15人逮捕歸案，並查扣大批不法證物，全案依法移送辦理。

蔡姓主嫌於114年期間與被害人合夥投資生意發生債務糾紛，以恐嚇、暴力之手段強逼向被害人勒索2700萬元。圖：讀者提供

刑事局偵查第四大隊第一隊接獲被害人報案，蔡姓主嫌指揮黑幫小弟持刀、棍棒施放暴行，並前往被害人住處丟雞蛋、潑油漆及張貼恐嚇紙條，於被害人車輛裝設GPS追蹤器當街攔車，行徑囂張，為確保被害人性命安全，避免危害擴大，刑事局與嘉義市第一警分局、雲林縣北港警分局及台北市松山警分局共組專案小組，並報請報請嘉義地檢列股檢察官呂雅純指揮偵辦

蔡姓主嫌被警方逮捕。圖：讀者提供

案經調查發現，蔡姓主嫌於114年期間與被害人合夥投資生意發生債務糾紛，談判破裂後指揮小弟於3月至5月間在被害人住處、公司多次埋伏，並以恐嚇、暴力之手段強逼向被害人勒索2700萬元，進而衍生妨害秩序、傷害等不法情事。

專案小組查扣手機、筆電、GPS追蹤器、GS探測器、無線電對講機、長刀、鎮暴槍、新台幣186萬元、越南盾2625萬元、點鈔機等贓證物。圖：讀者提供

專案小組歷經數月跟監蒐證，掌握犯嫌等人為國內知名幫派成員，於查獲時、地查緝蔡姓主嫌及成員等共計15人到案，查扣手機、筆電、GPS追蹤器、GS探測器、無線電對講機、長刀、鎮暴槍、新台幣186萬元、越南盾2625萬元、點鈔機等贓證物，全案依組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、傷害、妨害秩序及妨害秘密等罪，移送嘉義地檢偵辦。

刑事警察局偵查第四大隊近日宣佈成功瓦解一個由知名幫派操縱的暴力犯罪集團。 圖：警方提供

刑事局積極偵辦涉及犯罪活動的幫派分子及暴力團體，持續打擊幫派勢力，不容許任何不法組織危害社會治安，以維護民眾安全及社會秩序。刑事局呼籲民眾切勿存有僥倖心態而以身試法，任何犯罪行為，必遭全力查緝，使其受到應有之法律制裁。

