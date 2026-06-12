投資美國融資保證機制首期募資超標 鄭麗君：最快7月初受理申請

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國發會今天(12日)舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，共有15家公民營銀行代表一同出席，行政院副院長鄭麗君指出，預計最快7月初開始受理企業申請，協助台灣企業擴大海外布局。

今年1月台美簽署投資合作備忘錄(MOU)後，為協助台灣企業進軍美國供應鏈，國發會推出融資保證機制，在企業自主投資規劃下，由政府透過信用保證方式，支持金融機構提供上限2500億美元的企業授信額度，協助赴美投資企業取得資金。

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國發會12日舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，共有15家公民營銀行代表一同出席，行政院副院長鄭麗君、美國在台協會AIT處長谷立言也應邀出席。

國發會主委葉俊顯致詞時指出，截至目前為止，總計共有15家公民營銀行表態參與首期方案的募資，募集金額達5.75億美元，加計國發基金出資8億美元，首期專款總計可達13.75億美元。

鄭麗君指出，行政院已於5月底核定企業投資美國融資保證機制方案，在金融界踴躍參與下，首期信保專款原訂募集12億美元，最終達13.75億美元，超出預期。待政府、銀行及工協會完成相關契約簽訂後，預計最快7月初開始受理企業申請。她說：『(原音)所以我想經過今天的意向書的簽訂之後，接下來政府以及我們公協會還有銀行大家的契約簽訂之後，主委是不是順利應該是可以在7月初可以來開始受理申請，我想這應該是對產業界一個非常令人振奮的訊息。』

鄭麗君表示，面對全球供應鏈重組及人工智慧(AI)快速發展，台灣企業在持續投資台灣、維持關鍵技術領先地位的同時，也正積極向美國、歐洲及日本等市場拓展布局。她認為，透過金融業與產業界「強強聯手」，不僅能將台灣供應鏈延伸至全球，也有助金融業拓展國際服務版圖。(編輯：陳文蔚)