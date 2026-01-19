投資美國5000億美元換15%關稅？鄭麗文：怎麼吞得下去

鄭麗文指對美談判黑箱、承諾台積電投資違法。資料照 李政龍攝



行政院副院長鄭麗君率談判團隊赴美達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）等多項目標。國民黨主席鄭麗文今（19日）接受網路節目專訪表示，談判繞過國會，承諾台積電投資並要政府信保支持違法，全程黑箱，「一翻牌就要所有人吞下去，怎麼吞得下去？」

此外，國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委賴士葆今天舉行「15兆元換關稅！台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，質疑政府投資美國5000億美元換15%關稅的條件，這不成比例也不划算，台灣付出相當大的代價，而我國出口美國每年約百億美元，卻要花5000億美元來換，這樣的談判結果，民進黨政府必須向台灣民眾說明清楚。

國民黨團書記長羅智強表示，民進黨執政最能拿出的成績單，竟是國民黨種下的台積電，如今民進黨政府砍樹，不只是台積電，還將高科技產業鏈護國神山群外移，更喜孜孜把「德公移山」的喪事當喜事辦。

