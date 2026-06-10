投資美股一次最到位！009823、009824今募集最後買進日

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ETF示意圖。 圖：shutterstock

[Newtalk新聞] 儘管近期美股市場遭逢估值調整的震盪期，依舊無礙 AI 投資浪潮腳步，身為全球國際股市核心區位的美股，也是 AI 科技發展基地，現在滿手台股的投資人可考慮佈局美股，完美打造投資雙核心。

目前，群益投信旗下兩檔正募集中的美股ETF——群益標普500（009823）、群益美國科技巨頭（009824），今（10）日為最後的募集買進日。藉由兩檔聚焦不同主題，可讓投資人一次布局廣納美股全產業題材，擁有現在與未來的科技巨頭投資契機，同時兼顧市值型的「續航力」與科技型的「爆發力」，一次擁有美股雙頭甜的投資契機。

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全球規模前五大ETF，有 3 檔即是追蹤 S&P 500 指數，資金占比逾五成，凸顯該指數在全球資產配置中的頂級地位。近十年全球經歷新冠肺炎、俄烏戰爭等重大事件，S&P 500 指數也都展現出強勁的修復能力與長期上升趨勢。

群益標普500 ETF經理人謝明志指出，市值型的 009823 追蹤的是眾所皆知的 S&P 500 指數，涵蓋近 9 成的美股總市值；投資的是現在的美國產業龍頭，布股全產業、網羅全美 500 大頂尖上市企業，也是法人機構預測美股動向的首選指標，主要是增加美股投資組合的廣度，適合期待獲取大盤平均報酬率的投資人。

而科技型的 009824 追蹤「Solactive美國科技巨頭指數」，成分股不限於當今的「七巨頭」，更網羅有望成為下一個領頭美股新趨勢的未來科技巨頭。ETF經理人李晉含強調，美國企業財報表現好於市場預期，分析師也上修對 2026、2027 年盈餘預估，AI 投資題材持續支撐科技股表現。布局美國科技巨頭企業主要可藉由參與 AI 成長商機，增強美股投組的動能，適合想增加 Alpha、追求超額回報的投資人。

近期，黃仁勳在 Computex 大會演講的背板列名企業中，美股標的聚焦於科技重點巨頭企業，與 009824 追蹤指數成分股重疊度逾 6 成，此外，ETF預估十大成分股一舉囊括輝達、蘋果、Alphabet、博通、臉書（Meta）、微軟、美光科技、亞馬遜、科林研發、應用材料等未來深具投資潛力的科技巨頭。

市場法人強調，統計過去 10 年歷史數據，下半年美股表現普遍更勝台股，反映美國科技龍頭在企業獲利、資金動能與產業趨勢帶動下，具備較強的中長期成長優勢。美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續，加上今年美國還將迎來期中選舉，以及美股眾多題材輪動，建議不妨善用美股ETF來掌握投資契機。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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