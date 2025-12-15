投資美降關稅 徐之強：恐不利台灣

現在正值台美關稅談判階段，國泰台大產學合作計畫主持人徐之強15日分析，若要拿3、4000億美元赴美投資，換關稅從現行20％降至15％，不僅影響未來國內投資動能，像台積電赴美投資，未來在美生產的晶片產值，並不會納入台灣國內生產毛額（GDP），長遠看起來恐不利台灣經濟。

新聞網站「政客」（Politico）基於美國去年進口數據的分析指出，目前約有1.6兆美元的進口商品需繳納川普的緊急關稅，但有約1.7兆美元的商品被排除在外。9月，白宮豁免了總價近2800億美元的數百種商品，其中，包括關鍵礦產及工業材料，隨後在11月，川普政府又豁免了價值2520億美元的商品。

報導並提到台灣，指2024年美國從台灣進口1160億美元的商品，約有23％的產品受制於緊急關稅，42％豁免於對等關稅，剩餘35％適用《美國貿易擴張法》第232條，目前美方尚未根據第232條的調查結果對台灣開徵關稅。

對於赴美投資掏空台灣說法，經濟部長龔明鑫昨出席一場論壇時不以為然，他喊出「立足台灣、布局全球」，不用怕技術「會被人家抄走」。因為如果這是核心，只在台灣也是非常危險的事情。惟有把這個東西布局到全世界，跟我們鏈結起來，台灣才是最安全。