投資群組老說「這檔會噴」但怎麼越加越窮？ 金管會揭仙股詐騙套路：內線明牌=割韭菜預告

別被美仙股、港仙港詐騙釣走！金管會示警，近幾年投資詐騙有增多趨勢，111年636件、112年787件、113年941年，儘管1-9月詐騙439件，看起來有比較少的趨勢，但最近假專家、假帥哥美女的投資詐騙仍然不少，金管會提醒，千萬不要相信「保證獲利」、「有內線」、「報明牌」，這幾乎都是詐騙集團的開場白。

現在投資詐騙為了讓你相信，一般會用名人、網紅、投資達人照片，或超吸睛的美女、帥哥大頭照在FB、IG、Telegram、Line、交友軟體上丟訊息給你。他們會說：「我有內線，帶你賺一波」、「這檔外國股票一定噴」、「複委託開一下，錢就滾進來」，接下來就會鼓吹你開海外複委託帳戶，去買看起來很便宜、名字沒聽過、成交量超小的美股或港股。

第一步先給你甜頭、第二步讓你跳坑這就是「仙股詐騙」經典套路。詐騙集團會自己先買，因為他們會選定流通量小，很好操盤的標的物，拉抬股價後，讓你覺得超神、開始相信，再鼓吹你「加碼再加碼」你一買大量，他們立刻「倒貨」股價瞬間崩盤，你變最後接手、被割的韭菜。

金管會的3個「不要」記住後，就可以避開90%的詐騙：1.不要聽來源不明的投資建議。2.不要加入陌生Line投資群。3.不要下載「保證獲利」「AI帶你套利」這種可疑App或網站。

如果遇到怪怪的投資邀請？一有疑慮就直接打證券期貨反詐騙專線：02-2737-3434（三思、三思）、165反詐騙專線。另外，金管會網站、證券商公會網站都有：非法投資平台黑名單、國際投資警訊、常見詐騙手法，投資前，滑一下網站，就能少掉麻煩。



