投資群組詐財！女遭「吸40萬」 勇配合警方「誘捕車手」成功了

黑色上衣男子被雙手上銬，他是車手來面交，沒想到被埋伏警察，當場逮捕。（圖／TVBS）

一名42歲新北市從事服務業的鄭姓女子，在加入虛擬貨幣投資群組後遭詐騙集團詐騙40萬元。在警方協助下，她勇敢配合誘捕行動，成功逮捕35歲陳姓車手。這起案件顯示詐騙集團如同吸血鬼般不斷榨取被害人財產，而警民合作則是打擊詐騙的重要關鍵。警方當場查扣手機一支及假契約兩張等證物，全案已依詐欺及洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。

黑色上衣男子被雙手上銬，他是車手來面交，沒想到被埋伏警察，當場逮捕。（圖／TVBS）

一名在超商外頭被多名男子圍住的黑衣男子，引起路過民眾的注意，誤以為即將發生鬥毆事件。仔細觀察後，才發現這是警方正在逮捕詐騙集團的車手。這名35歲的陳姓車手被雙手上銬，押上警車。他原本是與被害人約好面交50萬元，卻在指定地點遇到了埋伏的警察。在逮捕過程中，警方向陳姓車手說明，若對逮捕過程有疑義，可以向法院提出提審。

廣告 廣告

這起詐騙案的被害人是一名42歲從事服務業的鄭姓女子。她向警方報案表示，今年10月加入了一個投資虛擬貨幣的賴群組，沒想到這成了惡夢的開始。她總共進行4次面交，被騙了至少40萬元。當她想要收手時，對方卻以各種理由不斷推託或要求她繼續投資。直到發現無法拿回自己的錢，她才驚覺受騙，因此決定與警方合作展開誘捕車手的計畫。

這起案件顯示詐騙集團如同吸血鬼般，不斷對被害人進行詐騙。被害人經過四次面交經驗後才意識到自己被騙。幸運的是，這一次在警方協助下，不僅保住了錢財，還成功將車手繩之以法。這也再次提醒大家，面對不明投資管道要特別小心謹慎，若發現疑似詐騙情形，應立即向警方尋求協助。

更多 TVBS 報導

沒錢就抵押房產! 詐團專騙「單身貴婦」 得手逾6千萬

馬籍廚師嫌賺少 來台做車手 第二天遭逮

我被騙了！男誤信虛擬貨幣遭詐 警穿超商制服「扮店員」抓車手

三峽搶案！竟是「北聯幫」成員 假賣幣真劫財

