投資老手都在關注！權證成投資理財新寵？

【記者張嘉誠／綜合報導】

講到「投資」，多數人腦海裡立刻浮現的關鍵字，可能是「存錢」、「股票」或「ETF」。但你知道嗎？近年有一種投資工具正默默竄起，成為資深投資人圈內的熱門話題，那就是「權證」！這項靈活又充滿挑戰性的金融商品，不僅能放大報酬、靈活進退，更吸引許多懂得市場節奏的老手青睞。UDN街頭直擊，一探權證投資人的真實心聲：他們為什麼選擇權證？背後又藏著哪些獨門心法與操作祕訣？一起揭開這場「權證玩家」的投資實戰！

▲會計業陳先生形容權證像是買賣遠期股票。(圖/業者提供)

從事業務工作的危先生分享自己操作權證的經驗，「如果沒有太多本金，想要買一些高股價的股票，權證是很好的工具，之前大概用了10萬元本金，小賺一些。」危先生平時很關心金融市場，會研究政策、市場走向，觀察交易量等重要指標，以減少投資風險。

擔任公司法務的楊先生認為，當自己很看好某支股票，但沒辦法投入大量資金時，「權證的槓桿是放大本金很好的方式，可作為短期操作的投資工具。」他會選擇具流通性、較多人關注的熱門股，以控制風險。

從事會計業的陳先生形容權證像是買賣遠期股票，但若如果沒有買到理想的標的，投資價值可能會歸零。因此，他的操作策略是：「只考慮短線可能會有爆發力的股票，選對標的，就能避開權證的投資風險。」

到底什麼樣的人適合操作「權證」？其實，它並不是投機者的遊戲，而是屬於懂市場、抓節奏、敢靈活操作的投資人。只要對股市有基本了解、能判斷個股趨勢，甚至是想用小資金追求短線報酬的人，都可以一試。

▲「權民獲利王」活動開跑中。(圖/業者提供)

舉個例子：如果你用 300 萬買現股，股價漲 10%，賺 30 萬；但若用 10 萬本金操作權證，當標的股票同樣漲 10%，也有機會賺進 30 萬。用小錢撬動大槓桿，這正是權證迷人之處。

不過，報酬高也意味風險高——權證最大的風險就是本金歸零，但不會倒賠。因此入場前一定要評估自己的承受度。有些人更聰明地把權證當作「避險」工具：手上有現股時，可小額買進認售權證做為保險，一旦股票短線走跌，權證漲幅就能部分彌補損失。

俗話說：「不要把雞蛋放在同一個籃子裡。」在全民投資的時代，權證早已成為多元資產配置的重要一環。它的優點是：槓桿效益強、成本低、操作靈活、損失有限。只要判斷方向正確，報酬自然可觀。

總觀來說，權證不是冷門工具，而是聰明投資人布局的重要選擇。只要掌握規則、懂得控管風險，權證就能為你的投資組合加分，進可攻、退可守，更靈活掌握機會！現在還有「權民獲利王」活動開跑，參加就有機會把總獎金高達180萬的黃金大獎帶回家！

提醒：投資一定有風險，理財請量力而為，謹慎評估自己的承受度，讓投資成為助力，而非壓力。

【權證為高槓桿投資商品，有機會在短期間獲得極高報酬或蒙受權利金的損失，購買前請先了解相關風險及詳閱公開說明書。】