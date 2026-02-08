投資者走進央行：華許將重寫美國貨幣治理
吳芳銘／政治經濟觀察員
如果凱文・華許（Kevin Warsh）正式接任聯準會（Fed）主席，美國迎來的並不只是人事更替，而是一場貨幣治理哲學的轉向。
鮑爾（Jerome Powell）時代的聯準會，是一種「共識型央行」：高度制度化、重視前瞻指引、用模糊語言管理市場預期，在政治與金融之間維持微妙平衡。其核心精神是降低波動、平滑週期及避免突襲。
華許代表的卻是另一種路線——更接近「對沖基金式的央行」：快速判斷、風險優先，以及政策立場可隨環境劇烈而進行調整。
這不是單純鷹派或鴿派之別，而是「央行是穩定器」與「央行是主動風險管理者」的根本分歧。同時，這場轉變，也標誌著學術派退場、實戰派掌權。
從模型治理到市場治理
華許長期批評聯準會宛如「經濟學公會」，特別是對菲利浦曲線（Phillips Curve，通膨率與失業率呈現反向變動的關係，彼此有替代效果）與滯後數據的依賴。他認為，當以失業率與通膨數據進行趨勢確認時，政策工具往往早已錯過最佳時機。
亦即，華許明確反對鮑爾時代鉅細靡遺的前瞻指引框架，他認為對經濟數據的短期預測準確度有限，且經濟數據本身也是滯後的，故指引的準確度有限，反而會形成對市場的干預，華許稱之為「滾動式的咒語」來推動市場走勢（Moving markets with rolling Fed in cantations），並批評這框架讓聯準會成為市場波動的俘虜。
在他的世界觀裡，市場才是真正的領先指標。殖利率曲線、信用利差、資產價格、美元走勢及房地產流動性，這些即時訊號比滯後的官方統計數據，更誠實也更即時。數據只是後視鏡，市場才是前擋風玻璃。
這種思維直接承襲自其導師斯坦·德魯肯米勒（Stan Druckenmiller）：經濟是可以交易的，政策是可以套利的，央行應像宏觀交易室一樣即時反應風險。
若華許主政，聯準會的決策重心將明顯從模型推演轉向市場感知。
高波動央行：政策不再溫和
鮑爾時代的核心原則是避免政策震盪；華許的邏輯則是「迅速修正錯誤」。
這意味三個可能變化：
第一，利率調整更劇烈。一次兩碼、甚至非例會升、降息可能不再是禁忌。政策路徑不再追求平滑，而是追求有效。
第二，對通膨的容忍度顯著下降。疫情後的經驗，不管是德魯肯米勒或沃許對通膨都極度敏感。即便核心消費者物價指數 （CPI）尚未失控，只要預期抬頭，政策就可能提前收緊。
第三，資產泡沫將被直接納入貨幣考量。科技股與房市若再度過熱，聯準會可能以貨幣工具主動降溫，終結長期以來「央行不管資產價格」的默契。
換言之，波動將不再被視為必須消除的副作用，而是可被使用的政策工具。
「降息＋縮表」：短期寬鬆，長期紀律
華許目前被認為最具爭議的政策組合，是可能同時推動降息與量化緊縮（QT）。
他長期批評聯準會資產負債表過度膨脹，認為量化寬鬆（QE）扭曲價格訊號、削弱金融體系風險定價能力。他傾向於以降短期利率舒緩即期壓力，同時透過縮表（縮減資產負債表，Balance Sheet Reduction）推升長期利率，讓市場重新承擔期限風險。
這是一種「短期寬鬆、長期紀律」的結構設計。目的不是刺激資產，而是重建銀行利差與信用中介功能，讓金融體系回歸自身造血，而非永遠依賴央行擴表（擴張資產負債表，Balance Sheet Expansion）
但這條路徑極具風險。縮表將推高期限溢價，壓抑高估值資產，也可能導致準備金收縮，引發短期市場震盪。在政治高度敏感的環境下，這種波動本身就可能迫使政策退讓。
財政主導時代：央行與財政的事實性合併
隨著德魯肯米勒的兩位得意門生——貝森特（Scott Bessent）掌財政部、沃許若入主聯準會，美國正在滑向一種新的治理結構：財政主導時代的來臨。
未來流動性管理可能更多由財政部透過發債節奏與現金管理來主導，聯準會退居協調角色。2%的通膨目標可能被「軟性忽略」，以換取名目成長來稀釋債務。
這是對36兆美元國債現實的制度回應。在這種架構下，央行不再是獨立錨，而是整體債務管理機器的一部分。
真正的臨界點：政治壓力下的選擇
華許最大的考驗不是專業，而是政治。
川普需要低利率與強勢市場、投資人需要流動性，而沃許體系需要紀律。三者在經濟放緩時必然衝突。當失業上升、股市下跌、選情吃緊時，他會選擇守通膨，還是救市場？這將決定他是新的沃克（Paul Volcker，前聯準會主席），還是升級版的鮑爾。
況且，今年為美國期中選舉（midterm election），川朗普極度重視經濟和市場表現，例如川普在達沃斯世界經濟論壇講話中提及美國股市52次創新高，金融市場波動會影響川普選情，華許與川普家族的長期關係可能使其更傾向於提供「聯準會看跌期權」 （Fedput），亦即市場大跌時聯準會將出手干預來救市。這與縮表的主張是背道而馳的相反方向，華許將如何抉擇？就政治，還是依專業？
央行投資化的長期代價
「華許式聯準會」最深層的風險，不在升息，而在治理邏輯的轉型。
當央行內化投資者思維，將帶來三個結構性後果：社會面向被邊緣化、波動成為政策工具，以及市場回饋主導決策節奏。這些可能導致短期效率上升及長期裂縫擴大的風險
美國正在測試一種新型央行模式，把宏觀交易哲學直接植入貨幣權力核心。它可能重建信譽，也可能放大不平等。真正的問題不是沃許有多強硬，而是當市場邏輯成為治理本身，美國是否仍記得央行存在的原初目的。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
