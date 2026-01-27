投資股票時，最大的敵人是自己！打造快樂第二人生，一定要學會的4個獲利思維
實際投資後，會發現存在許多妨礙正確投資的難關。舉例來說，有太多混亂的投資訊息，即使等待已久的好消息新聞出現，但股價還是馬上下跌，或者是股市變動性常常很大，所以參與者即使想冷靜地投資，也有太多外在誘惑。
收益率上升後賣出的話、股價又更往上漲，動搖人們的心，但撐著不賣出的話，又再次下跌陷入後悔的心情─這是包含我在內的所有股票投資人都至少經歷過一次且無法避免的投資特性。
因此參與股票投資時，要如同踏上朝聖之旅的人一樣，必須帶著堅定的心態。
問問自己，為什麼敢買這支股票？
那麼基本上，為了提高投資成功機率，必須要具備的心態是什麼呢？
首先就是對於自己想投資的企業，一定要有明確的理解和（想投資的）理由，若只聽周遭友人推薦個股的幾個資訊就貿然買進的話，那就會因為沒有何時賣出的標準，而不得不依賴當初提供資訊的人；若不幸那人也不是對該企業瞭若指掌的內部人士，也不是經常會聯絡的人，在所投資的企業股價大幅震盪時，就會成為迷路的小羊。
且過於依賴內部人士的訊息，可能會有違反企業資訊公正公開的疑慮，即使是內部人士也得多加小心。
最終在投資時，為了讓自己能夠獨立進行判斷，需要對該企業有更多的理解和研究。
舉例來說，休假期間準備去國外旅行時，我們也會花好幾天調查蒐羅當地的美食餐廳和觀光資訊後才出發；那麼回過來想，賭上自己的錢所做的投資，不也應該用同樣的努力去開始嗎？因此最基本的「為什麼要買這檔股票」，至少要能說得出三個理由比較好。
過去我在資產管理公司擔任基金管理人時，曾與其他同事們互相交流許多內容，當時比起現在是更充滿熱情的時期，如果挖掘到前景看好的個股，就會積極地向同事進行說明。
其中也包含競爭者，也有證券商的分析師，重點在於我在說明該企業的過程中，似乎就能夠提升自己確信的程度。
舉例來說，有家A 企業的股價好像能夠上漲兩倍，理由是其前端產業正在成長，且在競爭強度走弱的狀況也依然選擇增設，那麼這間企業獲利不就只能向上成長了嗎？像這樣以（1）、（2）、（3）要點的方式進行說明，在過程中對於自己感覺不足的部分就再次去尋找答案，對方的提問或相反的論述，也有助於補強不足。
可能也因為如此，若有人推薦我個股時，無法明確列出一定要買進的理由，那我就會聽聽就好；像這樣好好地向他人說明自己投資要點的練習，是非常好的投資習慣。
對抗「看到下跌就想脫手」的人性本能
但是經歷這樣的過程，所投資的股價也並不會輕易上漲。投資真的很難，即便慎選後再投資，股價也可能因為無法預測的壞消息或供需影響而下跌。
我所選擇投資的股票，到底是被什麼向下拉的重力法則影響，艱難地上漲後又很輕易地就下跌？像這樣的經驗，我自己也經歷過很多次。
投資，其實需要與人類本能不同的特質。人類在發生可怕或恐懼的事情時，自然就會想逃跑或避開。
小孩從出生起就很容易感到害怕的理由，也是受到「不管如何先避開再說」這種存在於DNA 中的驅動體系影響，就算對閃電與打雷感到害怕與恐懼，也會在長大後學到，這在機率上這並不是那麼地危險。
即使我們擁有這樣的危險應變本能，但在投資股票時，所有的事都需要反過來行動。
在自己投資的企業是優良個股的前提下，如果發生市場風險導致的下跌，不能因為害怕就拋售，反而需要進行與人類本能反向的思考，戰勝壞消息與恐懼的訓練。
優秀的企業當股價下跌時，反而是能用划算價買進的機會，不是嗎？
大部分的危機，都會成為逢低買進的時機
即便如此，在自己的股票下跌時內心仍然感到沉重不安的話，建議就徹底把關注重點集中到企業價值上，如果持有絕對不會垮的企業的股票，就不會那麼害怕，但反之則會加深股價下跌的擔憂。舉例來說，像三星電子這樣的股票，在大盤下跌即使也跟著下跌，仍能以自己績效的力量，帶動股價的恢復。
股市以兩種風險組成， 第一是被稱作「系統風險（Systematic Risk）」，就是股市自己的風險。
這指的並非是因為該企業做錯什麼決策而導致股價下跌，而是指像Covid-19 或戰爭爆發、全球景氣衰退、流動性減少這種，讓整體股市下跌的風險。
第二則是「非系統風險（Unsystematic Risk）」，是企業自己的風險。
我們無法避開系統風險，無法得知危機何時會突然到來，通膨的預測也是，或是美國聯邦準備委員會（Fed，聯準）主席會如何改變心意，這些我們都難以得知，但是相比之下，我們較能得知的是所投資的企業本身是否會發生非系統風險。
知道企業的競爭力與商業模式，就可以預測一、兩年的績效，如果將注意力集中在企業本身，就能降低許多風險，也不用害怕股價下跌；在前一章也曾提到，經歷危機後的股市總是會往上漲的。到頭來就算是美國信評降等，或開始首次升息的這種貨幣政策方向改變，又或是企業突發的意外等等無數的利空消息，隨著時間流逝回頭來看，會發現正是低點買入的好機會。
只要不是所投資的企業競爭力下滑這種經營結構上的理由，危機大部分都會成為轉機，最終能活用這樣的機會，透過逢低追加買進以建立有利的成本價格。至於在什麼情形下，要追加買進或不要出手，技術上的部分會在後面的章節詳細說明。
獲利思維
投資股票必須要與「迴避恐懼」的人類本能反其道而行，投資的選擇需要對企業有信心後，獨立進行決策判斷，這樣的信心是能對抗股價下跌的恐懼時最大的力量。不管什麼理由，股市下跌就是便宜買進優良個股的好機會。
(本文摘自《獲利冠軍的價值股交易法則：挑對主流產業的業內人選股門道，跟著全球主力的投資邏輯順勢買賣，安心布局致富未來》，幸福文化出版，金兌洪著)
