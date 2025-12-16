投資股票2次面交150萬元 2詐欺車手逃撞車波及5人傷

cnews204251216a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

花蓮縣鳳林警分局員警，日前下午循線在轄內鳳林火車站，埋伏守候準備進行第3次面交的詐欺面交車手。鳳林警分局表示，專案小組於火車站機車棚，佈下天羅地網，等張姓女車手一現身取款，立刻上前表明身分逮人。過程中，周邊負責監控的林姓詐團同夥，開車載著另外1名林姓共犯，見事跡敗露，驚慌失措加速逃逸，沿大同路由西往東高速行駛，隨後在鳳林鎮中正路2段與大同街口撞車，造成含犯嫌在內共7人受傷。警方已深入偵辦中。

鳳林警分局表示，轄區光復分駐所於12月7日接獲報案指稱，1名被害人疑被股票投資群組詐騙，於9月到12月之間，被詐騙了150萬元。組成專案小組積極查緝，為溯源逮人並守住民眾財產，也配合被害人，與詐團再度相約於12月11日下午，在鳳林火車站進行第3次面交，專案小組則在火車站機車棚，佈下天羅地網，成功逮獲張姓女面交車手，現場查扣點鈔機及假投資相關文件等。

警方表示，逮捕過程，負責監控的詐團林姓同夥，開車載著另1名林姓共犯，一見事跡敗露，竟驚慌失措加速逃逸，沿著大同路由西往東高速行駛，隨後在鳳林鎮中正路2段與大同街口，與沿中正路2段由南向北行駛的自小客車碰撞，造成含犯嫌在內的7人受傷。

鳳林警分局表示，發現林姓監控手開車竄逃，發生交通事故，立即調度警力趕赴現場，拉起封鎖線並協助救護人員，將包括2名犯嫌在內的所有傷者，迅速送往鳳榮醫院治療，目前傷者皆意識清楚、暫無生命危險。也當場逮捕犯嫌及查扣相關證物等。

警方表示，由於雙方駕駛均無酒駕情形，已依交通法規處理；至於詐欺刑案部分，張姓女車手及兩名林姓犯嫌，則依詐欺等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

鳳林警分局提醒，任何要求加入股票群組、面交現金的投資行為，全是詐騙！請提高警覺，並撥打165反詐騙專線或110報案，共同守護自身財產安全。

照片來源：花蓮縣警方提供

