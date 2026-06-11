投資自己、創造身價優勢 高分署產業新尖兵助青年成為科技天王

投資自己，未來無限，歡迎報名參訓。

(高分署提供)

▲投資自己，未來無限，歡迎報名參訓。

(高分署提供)

迎接AI時代，產業型態與人才需求同步轉變，為協助青年在待業或轉職期間保持工作競爭力，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署鎖定政策性重點產業人才需求，與優質訓練單位合作開辦多元職業訓練課程，不僅提供十五至二十九歲青年最高十萬元的訓練費補助，受訓期間再加碼每月八千元學習獎勵金，強力支援青年專注於多領域及創新能力學習，幫助青年創造工作機會，同時因應產業的人才需求。

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高分署表示，二十六歲的正明原本在金融業領三萬多元月薪，但制式的工作型態並不是他嚮往的職涯，在好友的推薦下，報名參加高分署「產業新尖兵計畫-全端工程師就業養成班」課程，透過程式語法、資料庫應用、AI圖像實作及AI語言技術實作等四百四十七小時系統化培訓，再結合廠商媒合面試，成功錄取科技公司，目前年薪已超過六十萬；正明說很感謝高分署委託優質辦訓單位提供的實用課程，讓自己找到長期發展的方向，期望結合自身金融背景與軟體技術，在金融科技領域中大展身手。

郭耿華分署長強調，台灣深厚的科技實力在全球產業鏈中佔有極大優勢，科技業大舉徵才及青年跨域轉戰科技業已成熱門趨勢，「產業新尖兵計畫」提供無相關背景或缺乏實務經驗的參訓青年，透過嚴選的訓練課程及專業師資帶領，突破領域限制，將本身專長與新技能整合應用，成為產業搶手人才；青年是台灣未來的希望，高分署則是青年最堅實的後盾，參加「產業新尖兵計畫」培訓，青年只須先繳交一萬元，計畫結訓後九十日內成功就業，可申請退還一萬元。

高分署一一五年度訓練課程已陸續開課，涵蓋「半導體製程/設備工程師」、「淨零綠建築資訊模型(BIM)工程實務」、「AI客服系統設計與大數據分析」及「AI與遊戲設計開發」等超過三十門鍍金課程，提供一千個訓練機會，歡迎正在找工作或想要參訓的青年請先上「台灣就業通」網站註冊會員，完成「我喜歡做的事」職涯興趣測驗，瞭解個人興趣方向，再到「產業新尖兵計畫」專區查詢課程報名，如需要專人提供詳細解說，歡迎電洽高分署服務專線○七-八二一○一七一分機一二一八-一二一九。