投資臺灣三方案具成效 成功吸金2.5兆元

投資臺灣三方案具成效，經濟部將持續精進機制，面對疫情、地緣政治與全球供應鏈變動等挑戰，該部將持續協助企業穩定投資與營運，積極推動各項政策，有關投資台灣三大方案，將持續檢討並優化執行機制，強化跨部會協調與監督管理。

針對監察院昨（六）日公布有關「投資臺灣三大方案」調查報告，經濟部表示，該部自一○八年起推動三大方案以來，已成功吸引逾二·五兆元投資金額，創造超過十六萬個本國就業機會，對我國經濟發展與產業升級具顯著助益。雖監察院指出部分案件尚未完成投資，各項投資計畫自規劃設計、建廠、設備安裝至正式投產，原本即需三至五年執行期程，尚未完成之案件多屬按計畫推動中，屬正常進度，並非執行不力。

「投資臺灣三大方案」包括「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，由「投資臺灣事務所」為單一窗口，提供土地、水電、人力、稅務與資金等整合服務。每案均指派專案經理全程輔導，並設有定期追蹤與展延機制，確保投資落實。經濟部表示，經過該部積極協助廠商落實投資，截至一一四年十月三十一日完成投資廠商已有九一七家，落實投資金額達新臺幣一兆一千六百餘億元，創造逾十二萬個本國就業機會。

針對監察院提及部分廠商貸款用途與計畫不符、貸款比例超過規定等問題，經濟部表示，該部經查二十五案貸款金額皆符合「不超過投資成本八○％」規定，並已建立與承貸銀行合作機制，加強貸款用途查核；對於少數廠商使用未登記工廠作為投資地點，已要求於聯審會議審查前比對並加強宣導，防範類似情形再發生。

至於監察院建議廠商應與員工共享投資成果，三大方案主要目標為促進投資與創造就業，該部已陳報經行政院核定延長方案並加碼補助，在移工優惠措施中鼓勵企業加薪，帶動薪資與產業升級。

行政院已核定投資臺灣三大方案延長至一一六年，擴大適用對象至全球台商與外商，聚焦五大信賴產業、六大核心戰略產業，加上既有五加二產業創新，並要求導入AI應用，同時加碼總額度、委辦手續費補助及移工等優惠措施。經濟部表示，將與企業攜手合作，強化我國供應鏈韌性，推動臺灣經濟穩健成長。