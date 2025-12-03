投資虛擬貨幣竟被洗劫財物 警1日逮2嫌裁定羈押禁見

cnews204251203a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名陳姓男子，認識了1名陳姓男網友，2人透過網路來往了半年，彼此則一直未碰過面。11月29日晚間這名男網友，突然提出見面討論投資虛擬貨幣等事宜，陳男不疑有他，獨自前往會面。新北市新莊警分局表示，雙方相約在停車場見面，但對方以上車拿禮物為由，竟夥同另2名犯嫌，強押陳男上車控制行動自由，並逼迫他轉帳新台幣9萬元及虛擬貨幣約17萬泰達幣（USDT）得逞。員警獲報後追查，1天內就逮獲32歲吳姓男子、31歲李姓男子等2人，也擴大追查另1名涉案共犯中。

新莊警分局表示，3名兇嫌在新莊區中央路停車場得手後，就載著陳姓被害人，到桃園機場周邊才丟包放人。被害人也急忙報案求助，警方成立專案小組追查，很快鎖定3名嫌犯身分，不到24小時內即循線在新北市三重、新莊等地區，拘提吳姓、李姓男子等2名嫌犯到案。另外1名共犯，也已鎖定身分全力查緝中。訊後已依妨害自由、強盜及傷害等罪嫌，先將2人移送新北地檢署偵辦，2名犯嫌均遭裁定羈押禁見。

cnews204251203a04

新莊警分局表示，絕不容許任何違法行為在轄區犯案，並提醒民眾，投資虛擬貨幣等網路投資活動，可能隱藏詐騙風險，應提高警覺。同時，可能涉及洗錢防制法等罪名，避免與陌生人進行金錢交易或見面。也呼籲市民，若發現任何可疑情事，應立即報警處理，避免成為詐騙的受害者。

照片來源：新北市警方提供

