投資虛擬貨幣被騙逾200萬元 南投警埋伏逮兩詐欺車手

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

南投縣集集警分局員警，日前偵辦1名許姓女子，掉入假投資詐騙陷阱，投資虛擬貨幣，被騙走逾200萬元案件。集集警分局表示，員警與被害人合作，成功引出詐欺集團虛擬貨幣假幣商，現場逮捕50餘歲李姓與40餘歲馬來西亞籍男子等2名車手。全案訊後依刑法詐欺罪、洗錢防制法等，移送南投地方檢察署偵辦。

警方表示，被害人受詐團指示在某社群軟體，瀏覽投資虛擬貨幣泰達幣資訊，心動後加入投資群組，隨後在詐團引導下，將遭詐款項分2次共逾200萬元，交給詐團車手。不料詐團得逞多次後仍食髓知味，繼續相約被害人交出款項，被害人驚覺遭詐乃報警求助，警方獲報隨即成立專案小組展開誘捕行動。

集集警分局表示，當天被害人依約前往面交地點，佯裝要交出款項給詐團車手，埋伏員警見時機成熟，當場查獲李姓男子與馬來西亞籍車手2人，查扣不法贓款新台幣65萬元、犯嫌隨身現金2萬8055元、犯案用手機2支、識別工作證、收據等。2人聽從詐團指示製造斷點，分別搭計程車到水里火車站，由李姓男子擔任車手，馬來西亞籍男子，則躲在遠處擔任收水手。

集集警分局表示，詐團擅長利用投資獲利心態，誘騙被害人加入群組，以放長線方式多次誘使被害人交出現金。警方呼籲民眾，投資務必提高警覺，勿信詐騙集團謊言，以免辛苦積蓄遭不法集團覬覦，如有相關疑問，可撥打110或165反詐騙專線諮詢。

照片來源：南投縣警方提供

