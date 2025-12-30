投資虧損竟挪用客戶款項逾2千萬！ 金管會開鍘上海商銀1200萬元

金管會。陳品佑攝



上海商銀近期發生多次行員挪用客戶款項或公款事件，不同分行行員挪用客戶款項或公款共計2560萬元，金管會今天表示，上海商銀未完善建立及未確實執行內控，依銀行法第129條第7款規定核處1,200萬元罰鍰。

金管會表示，上海商銀陸續發生行員挪用客戶款項或公款等違規行為，包括數位金融事業部前維運管理主管陳員、敦北分行前行員郝員、儲蓄部前行員林員、三民分行前行員廖員，共計挪用2,560萬元。

其挪用手法包括冒名申請貸款、挪用櫃員現金及代收付款項、挪用客戶換匯現金等，案關缺失顯示該行未完善建立客戶資料變更、員工行為管理機制及未落實執行內部控制制度。

金管會也指出，本案其中1名涉案行員經查有14筆符合洗錢表徵案件，該行雖已依規辦理審核，但未從資金來源帳戶開始調查，逕以行員個人帳戶間資金調度、交易金額符合身分背景、資金來源合理，即認定無異常情事，經查未落實執行帳戶交易審查作業。

金管會指出，對於上海商銀近期發生多次行員挪用客戶款項或公款案件，違規行為人員有多次出現內部警示訊息、或曾從事高風險投機性交易遭該行處分、或入行未久即因投資虧損而利用職務之便挪用款項等異常行為，總行對於強化員工行為準制之認知、員工不誠信行為風險之評估機制，及董事會與高階管理層推動誠信經營政策等面向，核有缺失。

金管會表示，將持續督促上海商銀必須在內部管理中，強化型塑誠信文化理念及做法，落實推動企業誠信文化，並將於日常監理中引導各金融機構加強防範行員不當挪用及舞弊行為，以維護銀行的穩健經營。

