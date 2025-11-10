投資虧損17億！「麻吉大哥」黃立成53歲生日自嘲：希望財產別被清算

記者林宜君／台北報導

昔日「麻吉大哥」黃立成，從音樂圈轉戰幣圈多年，如今迎來53歲生日，卻在投資市場慘吞巨虧。曾以「HYPE幣」一度獲利上億的他，如今因加密幣暴跌，帳戶幾乎歸零。黃立成在生日當天仍保持樂觀，發文自嘲「希望別被清算」，令粉絲又心疼又佩服。

饒舌歌手出身的黃立成（左二），過去以麻吉成員身分走紅。（圖／翻攝自黃立成Threads）

饒舌歌手出身的黃立成，過去以麻吉成員身分走紅，後來逐漸淡出演藝圈，轉向投資事業，橫跨經紀公司、夜店、直播平台與虛擬貨幣市場。他還成立「Machi X」平台，主打去中心化的音樂版權交易，被視為演藝圈成功轉型的代表之一。不過，黃立成近年重心放在加密貨幣投資，尤其是他自創的「HYPE幣」。先前因市場行情良好，曾在高點獲利約650萬美元（約新台幣2億元）。

黃立成慘賠17億。（圖／翻攝自黃立成Threads）

但隨著HYPE與以太幣價格在10月、11月大幅下跌，黃立成的帳面損失超過5660萬美元（約新台幣17億元），資產淨值一度僅剩14.9萬美元（約新台幣459萬元），堪稱「幣圈崩盤慘例」。根據幣圈數據顯示，11月5日比特幣（Bitcoin）最低跌至9萬8944美元，是今年6月以來首次跌破10萬美元關卡，牽動整體市場重挫，也使黃立成持有的資產遭平倉、損失慘重。

黃立成同時也在X平台發文打趣：「又長了一歲。謝謝大家的生日祝福。祝大家都能發財致富，而不是破產清算」。（圖／翻攝自黃立成X平台）

儘管如此，黃立成在11月8日生日當天仍在Threads上傳自拍照，並以一貫的幽默風格感謝大家的祝福：「謝謝大家的生日祝福，Uncle希望你們健康又好野。」黃立成同時也在X平台發文打趣：「又長了一歲。謝謝大家的生日祝福。祝大家都能發財致富，而不是破產清算（One year older. Thank you everyone for the birthday blessings. I wish for everyone to get rich and not be liquidated.）」。

