投資詐騙再現！老翁三度遭誘投資 警埋伏速逮「女車手」

【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市政府警察局第六分局何安派出所日前接獲41年次鍾姓老翁報案，指稱疑遭遇投資詐騙，對方更企圖要求第三次面交現金。鍾翁透露，他透過網路結識一名自稱「理財專員」的女子，連續遭話術誘導投資，而前兩次交付款項即遭詐騙集團騙走。為避免再次受害，警方立即啟動偵辦專案，並規劃埋伏行動，成功於第三次交易現場逮捕前來取款的「女車手」。

警方表示，專案小組經縝密情資分析及布線調查後，確認詐團將安排鍾翁進行第三次現金面交。案發當日，員警喬裝成路人潛伏於指定地點，不久便見一名外表樸素、看似平凡的黃姓女子（69年次）現身接頭。就在雙方即將完成現金交付前，埋伏員警迅速上前制伏嫌犯，並查扣手機、收款憑證等相關證物。經調查發現，該名黃姓女子雖打扮低調，卻是多次犯案的資深車手，這次終於遭警方查獲，全案依詐欺等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

廣告 廣告

警埋伏現場速查獲「女車手」，當場將其制伏並查扣相關證物。（圖／記者林家嘉翻攝）

警方指出，近年詐騙集團因人力短缺，常以「高額獎金」、「彈性工時」、「現領現賺」等誘因誆騙民眾擔任車手。然而實際上，車手所得佣金微薄，一旦涉及犯罪，不僅恐面臨刑事責任，也會衍生巨額民事賠償，風險遠比報酬更高。

第六分局呼籲民眾，網路投資、交友或理財服務若涉及金錢往來，務必保持警覺，避免落入話術陷阱。如懷疑受騙，請立即撥打110報案，或透過165反詐騙專線求助，警方將全力協助，守護市民財產安全。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光