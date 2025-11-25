投資詐騙受害者年輕化 遠傳建構AI防線

（中央社記者江明晏台北25日電）詐騙手法不斷翻新，受害者年齡層更逐漸下探，遠傳電信表示，旗下開發「打詐智靈」平台，透過AI打造電話、簡訊及上網等防詐措施，平均每月攔阻近12萬通詐騙電話、超過67萬則簡訊。

「撕開詐團真相 全民攜手拆詐彈」論壇今天登場，探討詐騙生態與防堵策略。遠傳電信網路技術暨營運群副總經理盧祖耀進行專題演講，剖析年輕人最常遭遇的投資詐騙，並分享遠傳以電信核心技術結合AI技術，推出「打詐智靈」平台，協助全民識詐、阻詐。

根據內政部警政署統計，截至今年第2季，30歲以下族群已成詐欺案件最大受害群，其中投資詐騙案件量居冠。

盧祖耀分享，台灣合法的投資管道相較境外的虛擬貨幣交易所，可操作的金額偏低，因此仍有年輕人寧願選擇高風險管道進行投資，一旦資金流入境外或假投資平台，往往難以追回，造成重大損失。

遠傳表示，旗下開發的「打詐智靈」平台，以AI打造電話防詐、簡訊防詐及上網防詐等防線，平均每月攔阻近12萬通詐騙電話、超過67萬則簡訊。

遠傳進一步說，「AI電話防詐」是以AI預測詐騙門號，以AI辨識與大數據分析特徵資料庫，預測可疑門號並於2小時內斷話，精準度達95%。此外，遠傳也與165反詐騙專線合作，安排專門客服協助接聽165詐騙查詢電話。

遠傳指出，「AI簡訊防詐」則是打造獨家語意模型資料庫，以AI技術搭配關鍵字分析，主動攔截9成詐騙簡訊，2022年底服務上線後，累積攔截超過400萬則詐騙簡訊。

至於「AI上網防詐」，遠傳表示，與國際資安大廠Allot合作，從網路端阻斷惡意程式與釣魚網站，也與政府台灣網路資訊中心（TWNIC）合作，蒐集釣魚網站假網址，讓偽冒網頁停止解析，降低民眾誤連風險。（編輯：林興盟）1141125