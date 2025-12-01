投資詐騙！女損失逾500萬 車手面交「當場被警逮」

花蓮一名48歲女子誤信虛擬貨幣投資，被詐騙集團陸續騙走500多萬元。（圖／東森新聞）





花蓮一名48歲女子誤信虛擬貨幣投資，被詐騙集團陸續騙走500多萬元。28日下午4點多，詐團再次派車手要求她面交70萬元現金，讓女子察覺不對勁，立刻報警。警方隨即在雙方約定的超商外埋伏，當場逮捕女車手。車手被包圍後，第一時間還裝作不知情。

員警上前盤查時，直接詢問是否前來取錢，但女車手卻聲稱不知道警方在說什麼，裝傻否認要收錢。警方進一步追問是否與女被害人接觸，女車手才支支吾吾承認前來花蓮，但仍強調自己是獨自開車，從台南一路開了5小時到花蓮，沒有其他共犯。

廣告 廣告

警方在車上搜出一台點鈔機，懷疑她就是詐團派來收錢的成員。花蓮分局表示，全案依涉嫌詐欺罪移送花蓮地檢署偵辦，並向法院建請羈押。

據了解，詐騙集團以投資虛擬貨幣為名，先後騙走被害人超過500萬元，之後仍不死心，要求她再支付70萬元現金。被害人察覺異狀報警處理，警方才順利在面交現場逮捕年僅21歲的鄭姓女車手。警方表示，年輕人為了賺快錢加入詐團當車手，最後只有進牢房反省的下場。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

蹭雄女網紅竟是詐團成員 炫富名車被警方查扣

愛馬仕繼承人被騙光150億 被目擊搭廉航經濟艙

詐團蹭「普發」行騙 全台通報10件、財損近千萬

