投資論壇》投信投顧公會理事長尤昭文︰資產集中股債、欠缺另類資產

投信投顧公會理事長尤昭文(右2)今參加本報「應對國際變局：掌握未來的投資機會」投資論壇。(記者田裕華攝)

〔記者張慧雯／台北報導〕投信投顧公會理事長尤昭文今參加本報「應對國際變局：掌握未來的投資機會」投資論壇時指出，觀察全球趨勢後會發現後，可發現成功的機構投資人，都正在將資產從股債向更多不同類別進行分散，但台灣資產配置仍非常集中在股與債，其他不被看見、但國外已經在做的新產品仍相當欠缺，「另類資產」仍處於極初期，接下來是否能找到下一個金融或資產管理的新藍海，是值得共同思考的事。

他指出，麥肯錫在9月提出關於資產管理的報告，當中提到三個趨勢，其中一個就是目前全球機構正在做的「降低美元曝險」。不是「去美元化」，而是因應地緣風險、美中對立、以及對未來通膨與美元走勢的不確定，許多大型機構(包含日本、歐洲甚或部分亞洲)正 適度減少美元部位，避免資產過度集中，加上未來美元貶值的可能性，提高多元化配置的需求。

尤昭文分析，若是從國際機構投資人的資產配置變化，也可以發現，另類資產的比重都在上升。壽險資金需要對長期負債負責，以固定收益為主，債券占約70%、股票 10–20%、另類資產10%左右；退休基金的投資期限更長，承受風險更高，股票50%、債券30%、另類資產約20%；主權基金存續期間更長，追求長期報酬，股票50%、債券20%、另類投資約30%。

他認為，回到台灣的情況，台灣資產管理產業近年成長速度驚人，投信含 ETF 管理規模約14兆，境外基金約4兆，合計接近20兆，今年產業整體成長甚至達15%，其中 ETF 就佔了一半(超過7兆)，非常驚人。但與國際相比，差異很明顯，國際機構另類投資比重約20–30%，但台灣只有0–0.5%，所以台灣資產配置仍非常集中在股與債，其他不被看見、但國外已經在做的新產品仍相當欠缺，「另類資產」仍處於極初期。

尤昭文表示，在觀察全球趨勢後會發現，可發現成功的機構投資人，都正在將資產從股債向更多不同類別進行分散；而台灣已累積大量資本，也擁有強大的半導體與AI產業，接下來是否能找到下一個金融或資產管理的新藍海，是值得共同思考的事。

