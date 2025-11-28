投資論壇》投信投顧公會理事長尤昭文︰資產集中股債、欠缺另類資產
〔記者張慧雯／台北報導〕投信投顧公會理事長尤昭文今參加本報「應對國際變局：掌握未來的投資機會」投資論壇時指出，觀察全球趨勢後會發現後，可發現成功的機構投資人，都正在將資產從股債向更多不同類別進行分散，但台灣資產配置仍非常集中在股與債，其他不被看見、但國外已經在做的新產品仍相當欠缺，「另類資產」仍處於極初期，接下來是否能找到下一個金融或資產管理的新藍海，是值得共同思考的事。
他指出，麥肯錫在9月提出關於資產管理的報告，當中提到三個趨勢，其中一個就是目前全球機構正在做的「降低美元曝險」。不是「去美元化」，而是因應地緣風險、美中對立、以及對未來通膨與美元走勢的不確定，許多大型機構(包含日本、歐洲甚或部分亞洲)正 適度減少美元部位，避免資產過度集中，加上未來美元貶值的可能性，提高多元化配置的需求。
尤昭文分析，若是從國際機構投資人的資產配置變化，也可以發現，另類資產的比重都在上升。壽險資金需要對長期負債負責，以固定收益為主，債券占約70%、股票 10–20%、另類資產10%左右；退休基金的投資期限更長，承受風險更高，股票50%、債券30%、另類資產約20%；主權基金存續期間更長，追求長期報酬，股票50%、債券20%、另類投資約30%。
他認為，回到台灣的情況，台灣資產管理產業近年成長速度驚人，投信含 ETF 管理規模約14兆，境外基金約4兆，合計接近20兆，今年產業整體成長甚至達15%，其中 ETF 就佔了一半(超過7兆)，非常驚人。但與國際相比，差異很明顯，國際機構另類投資比重約20–30%，但台灣只有0–0.5%，所以台灣資產配置仍非常集中在股與債，其他不被看見、但國外已經在做的新產品仍相當欠缺，「另類資產」仍處於極初期。
尤昭文表示，在觀察全球趨勢後會發現，可發現成功的機構投資人，都正在將資產從股債向更多不同類別進行分散；而台灣已累積大量資本，也擁有強大的半導體與AI產業，接下來是否能找到下一個金融或資產管理的新藍海，是值得共同思考的事。
更多自由時報報導
黃仁勳悄悄來台 傳探望台積電創辦人張忠謀
台積電離職後轉投英特爾 高檢署搜索羅唯仁住處並扣股票、不動產
台灣囝仔征服美國超市！靠「台味」打造副業 首月營收飆破300萬
41歲工程師「年薪2100萬」決定辭職 不後悔原因曝
其他人也在看
老派存股達人3／股災越跌越買！他年收息130萬 透露鴻海賣股時機
攤開Ryan爸爸目前5大持股，包括鴻海、神基、崑鼎、德麥及104。除權值股鴻海外，其他4檔都是低波動的冷門好股，在投資組合中扮演防禦性角色；存股資歷17年的他認為，進可攻退可守的配置，才能睡得安穩，財富也能穩健增長。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
投信猛砍國巨*逾3千張...外資砸15億全接走 股民嗨喊：要再上了！
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（27）日終場漲144.99點或0.53%，收27,554.53點。投信今買超逾68億元，賣超前十大個股有3檔電子股、5檔金融股及2檔傳...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
巨金205億狂灌聯發科！Google自研AI晶片加速…2奈米TPU大單點火 問鼎成交金額王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（27）日開高107.7點至27,517.24點，最高一度上漲249.52點至27,659.06點，截至中午12時18分暫報27,530.48點...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
主管月薪破10萬竟遭3銀行拒貸 房市專家曝離譜真相
台灣房市交易量急凍，央行在理監事會上決議維持利率與信用管制不變，市場資金仍然緊縮。在此背景下，房產達人孔祥合在臉書分享一起真實案例：一名大型企業主管，月薪十多萬元、帳戶長期維持兩百萬元以上餘額，房貸每月自動扣款從未延遲，條件相當良好，卻在申請新房貸時，連續遭到三家銀行拒絕，甚至差點背上百萬元違約金，原因竟然是一項聯徵系統的錯誤紀錄。中時財經即時 ・ 1 天前
國防500億標案將至！雷虎開盤秒鎖漲停板 盤中32檔個股攻頂...航運族群開4紅燈撐起揚帆
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日開盤走高，最高一度上漲437.56點至27,349.73點，截至中午12時35分暫報27,262.50點，維持在上漲350.3...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 18 小時前
記憶體股一天跌一天噴！法人教戰：「這期間都還會漲」震盪反而是買點 未來這3檔將成風向儀
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股前一周才重摔991點，記憶體族群也在風暴中心翻覆，南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)當日全數收黑，市場氣氛一度...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
17萬人捶心肝！興櫃股王鴻勁上市首日翻倍站上3000元 一張現賺150萬元
興櫃股王鴻勁（7769）今（27）日以承銷價1,495元掛牌上市，以2,710元開出，開盤不到10分鐘，股價一度衝上3,000元，漲幅高達1倍之多大啖蜜月行情，一上市就強登台股第五高價股，可望問鼎前三強，成交金額逾70億元；抽中一張的投資人，若賣在此價位，則一口氣獲利入袋150.5萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
盤後籌碼／外資買超226億！這檔記憶體好慘 居買超榜首還重挫
美股全面收高，標普500上漲0.9%、那斯達克漲0.7%，帶動亞股投資情緒回溫。台股受到激勵，盤面氣勢強勁，加權指數終場暴漲497點收在27,409點，成交量放大至5,087億元。外資買超124億元，三大法人合計買超達226億元，終止連續賣超的低迷氣氛，激勵大盤重新站穩27400點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
熱門股／超級循環將回神！ 記憶體7檔分析
記憶體出現超級大循環，富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！
財政部關務署今（27）日公告，針對自中國大陸進口的啤酒與特定熱軋扁軋鋼品確定課徵反傾銷稅。該項決定溯及自2025年7月3日起（民國114年），課徵期間為期五年。根據財政部及經濟部調查結果，兩項產品均涉及傾銷行為，對我國產業造成實質損害，依法啟動反傾銷救濟機制。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
Google神救援！聯發科 TPU v8e爆量 外資翻多喊買上看1750元
Google神救援！廣發證券率先翻多聯發科，看好Google TPU v8x（原名v7e）今年10月tape-out以來進展順利，下一代v8e時間表已提前，2027年將啓動生命週期，ASP更高，整出貨量將達200萬顆。預估2027年獲利將強彈40%。將評等調升至買進，目標價同步上調至1750元。太報 ・ 2 小時前
小台積0052 分割題材降溫！主動式 ETF 「00981A 」逾10萬張大量奪「ETF成交王」
0052分割恢復交易第二天，有別於昨天爆量居台股以及ETF成交王，今（27）日降溫，第一名換主動式ETF-主動統一台股增長（00981A)，收盤成交量11.3萬張，居ETF成交王，專家提醒，要留意一下波動風險。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
台塑四寶發動！南亞傳報價調漲股價漲停慶賀 分析師喊：還有集團做帳行清
台塑四寶發動！南亞（1303）傳出全系列CCL（銅箔基板）產品報價調漲，今（27）日盤中放量漲停慶賀，截至上午10時30分，股價鎖在56.2元，成交量逾11萬張，另有6千餘張排隊等買，連帶激勵台塑3寶一同上漲逾3%。對此，分析師表示，台塑四寶由於股價跌深，再加上南亞產品漲價效應，集團做帳情況較為明顯。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體股到底能不能買？法人給答案了
[NOWnews今日新聞]記憶體族群近期經常跌一天、漲一天，市場關心記憶體類股還能不能買進？統一投顧董事長黎方國給出肯定回應，看好股價到明年上半年都不用怕。黎方國表示，目前記憶體報價仍在漲，供給端增加...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
四檔台股基金 今年淨申購破10億
據投信投顧公會統計至10月底，國內已有213檔台股主被動基金，要選出長期投資標的並不容易，許多投資人著眼於元大台灣50（0050）市值型投資，不會選股失誤錯過台股行情，今年以來不僅0050在台股ETF中淨申購第一，績效連動的0050連結基金淨申購也在台股基金領先，其餘三檔申購金額也破10億元。工商時報 ・ 1 天前
卡位年底行情3／投信連買10天！11檔遭狂掃3000張 專家直指2檔最強必看
想要搶搭年底作帳行情的投資人，能特別觀察投信連續買超標的，搭配基本面和技術面更能提升精準度。觀察近期連續10日投信買超標的，專家點名京元電和台燿最值得留意。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
卡位年底行情2／年底多頭還沒完！兩大利多撐盤 專家點名7檔最會噴
11月全球股市震盪明顯，AI估值疑慮、逢高調節壓力使台美股同步回檔修正；時序即將進入12月，專家指出，進入年底作帳行情，今年又有美國聯準會（Fed）降息預期，將迎來「雙主軸」行情，中小型股和權值股都有表現機會。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
一日行情結束了？無人機族群集體疲軟...亞航、晟田等5檔跌破半根 32檔個股熄火
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（27）日開高107.7點至27,517.24點，最高一度上漲242.09點至27,651.63點；截至上午10時25分暫報27,650.62點...FTNN新聞網 ・ 1 天前