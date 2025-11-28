投資論壇》第一金副總甘美珠：AI驅動智能理財 銀行創新主軸

第一金控副總甘美珠今日參加本報「應對國際變局：掌握未來的投資機會」論壇。(記者田裕華攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕在金融科技快速演進下，AI(人工智慧)已成為銀行提升營運效率與優化客戶體驗的關鍵技術。第一金副總甘美珠表示，傳統理財服務仰賴大量人工作業，難以在資訊爆炸的市場中滿足投資人對即時性與精準度的需求；而AI結合大數據與演算法，可使理財服務「更科學、更簡單」。

主管表示，AI 可透過解析市場走勢、投資人行為等資料，協助金融機構設計更貼近客戶需求的理財商品。

在投資管理面，演算法能動態調整投資組合、進行再平衡，以降低風險並提升報酬；在標的挑選面，AI 可從數千檔金融商品中篩選出最適合的投資組合，並隨市場變動自動修正，讓投資人不必再耗費大量時間研究，即能獲得更精準的投資決策。

一銀於2020年10月推出「e-First智能理財」，至今累計投資人數超過7萬人，以40至49歲佔比最大，投資績效穩定，自成立以來，所有投資組合皆維持正報酬，今年截至第三季平均更有雙位數的報酬，顯示AI在動態調整與風險控管上的優勢。截至今年9月底，機器人理財規模已達26億元，接近2000組投資組合，穩居公股第一。

甘美珠說，e-First智能理財是由AI、大數據與國際研究團隊共同打造，以人生週期為核心設計6 大目標式理財方案理財，包含子女教育基金、每月定期投資、旅遊基金、退休規劃、退休月領以及純增值型投資等，投資人只需選擇人生目標，不需自行挑選標的，AI會自動生成最適配置。最低門檻僅300元，大幅降低理財起點，使小家庭與退休族群皆能享有專業級資產配置服務。

甘美珠強調，AI已為銀行理財服務開啟新時代，智能理財不僅降低進入門檻，也提供更完整的投資體驗。在國際金融環境瞬息萬變之際，AI理財已不只是趨勢，而是投資人掌握未來的重要工具。

