投資護城河! 投信:降息周期基礎建設指數漲幅10~20%逆勢抗震

隨著市場對科技股估值疑慮升高，12月以來股市波動明顯增加，部分資金開始轉向兼具防禦力與成長性的資產。投信法人指出，基礎建設產業具備現金流穩定、防禦性高、長期成長三大優勢，在現階段市場波動增加的環境下，具備攻守兼備的投資機會。

全球基礎建設指數於過去三次聯準會降息周期表現，2001/1至2003/6漲幅10.1%、2019/5至2022/2 漲幅15.2%、2024/9至2025/11漲幅20.2%

聯邦投信表示，近年全球基礎建設投資力道持續升溫，從傳統的公用事業、交通運輸、能源輸配，一路延伸到資料中心等新題材，特別是AI與雲端運算快速擴張，帶動用電需求大增，推升電力設備、輸電網路與冷卻系統等基礎建設投資，使基礎建設從防禦型產業進一步升級為結構性成長產業。

聯邦投信分析，基礎建設企業多具備特許經營、長約機制、價格轉嫁能力高等特性，使其在通膨環境中仍能反映成本、維持獲利水準；在降息背景下，其穩定現金流與高股利特性，亦吸引資金青睞。根據Bloomberg統計，除金融海嘯時期外，過去三次聯準會降息周期，全球基礎建設指數表現皆不俗。

回顧歷史，基礎建設產業在市場震盪時往往展現較佳抗跌力，而在景氣回溫與資金寬鬆階段，又具備跟漲動能，長期風險報酬表現優於一般防禦型產業。加上目前全球多數先進國家持續加大公共建設預算，內容涵蓋電網升級、交通建設與數位基礎建設等範疇，長期成長動能看好。

