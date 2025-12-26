投資這麼重要 學校為何不教？ 網曝殘酷現實





當「理財要趁早」成為年輕世代的共識，卻也有人忍不住反問：如果投資這麼重要，為什麼學校幾乎不教？近日一名女大學生在網路上吐露心聲，認為自己是出社會後才慢慢接觸投資理財，感嘆若能在校期間就建立相關觀念，或許人生選擇會不一樣，貼文隨即掀起一波關於教育本質的熱烈討論。

該名女網友在網路論壇Dcard上發文表示，她並非財金相關科系學生，過去在學校僅於高中階段學過複利計算，其餘投資知識幾乎都是靠自己摸索。目前主要透過影片自學，因仍是學生、資金有限，便將接家教的收入拿來嘗試投資，每月大約投入2,000至3,000元。

廣告 廣告

原PO提到，現階段以定期定額買進0050為主，先建立長期投資習慣，等對市場有更基礎的理解後，再慢慢接觸K線、價量關係等進階內容。她也坦言身邊若不是家人從事金融業，學生時期其實很難接觸到這類知識，往往要等進入職場後才慢慢補課，因此忍不住感嘆：「如果學校能早點教這些就好了。」

▼原PO透露自己是出社會後才慢慢接觸投資理財，感嘆若能在校期間就建立相關觀念。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，不少網友直指問題的背後其實是教育制度的定位，「學校要產出的是員工，而不是很快財富自由、年紀輕輕不用工作的人」、「因為這世界需要的是打工人，沒有這些人，社會沒辦法運作」、「學校的作用是把人民變成可利用的齒輪，這樣社會才能正常運轉」、「教了的話，我們怎麼有一堆便宜的勞工可以用」、「學校就是為了培育勞工而不是老闆」。

▼不少網友直指問題的背後其實是教育制度的定位。（示意圖／取自Pexels）

不過，另一派網友則認為「學校沒教」並非全貌，「我大學老師教行銷的，有專門開一堂課來教我們怎麼看股票、怎麼買」、「如果妳去注意大學的選修應該會有給外系選的投資理財課程，除非妳大學裡沒有金融系」、「10年前大學有修到教理財的通識，教授課堂上教你經濟理論後，用理論佐證給大家建議不懂個股就無腦定期定額0050」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



問股票買什麼「答案總是0050」？ 網揭關鍵：輸了全市場陪你

北漂族月入4.3萬仍難存錢！ 她嘆：每月只剩500元

貸250萬投資全賠光！他憂「要怎麼還」內行人勸別慌：銀行早幫你算好