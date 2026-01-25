投資金銀不夠再加碼「銅條」？專家：當心「買得到、賣不出」
黃金與白銀價格屢創新高，大陸廣東省深圳市有業者瞄準這波趨勢，竟推出投資「銅條」，引發關注，但專家提醒，「銅條投資」並非成熟的投資體系，更多是「藉助大宗商品上漲敘事進行的概念炒作」，民眾須謹慎。
《新華社》引述國信期貨首席分析師顧馮達表示，與黃金等貴金屬投資相比，銅條的回購與流通體系不完善。他指出，不同於金條、銀條，投資銅條目前既缺乏統一的質量認證標準，也沒有形成成熟的回購定價機制。報導指出，多數商家也直言，目前市場中願意回收銅條的店舖數量有限，回收價格和標準也不透明，一旦市場情緒發生變化，投資者可能面臨「買得到、賣不出」的風險。
顧馮達說，銅的價格發現主要依賴期貨市場和大宗貿易體系，與黃金白銀的金融和商品的雙重屬性差異較大，他指出，透過投資銅條參與銅價波動，本質上是將工業品「投資化」，但缺乏作為投資品相應的市場保障。
中信建投期貨有色金屬分析師虞璐彥指出，隨著銅價的上漲，投資銅市場的形式並不少見，包括直接參与高風險的銅期貨、期權市場，或通過有色金屬ETF、銅礦龍頭上市公司股票等方式間接參與，投資者應結合自身風險承受能力，選擇更規範、透明的投資管道。
