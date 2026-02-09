投資風向變了 AI投資太大獲利難期待 投資人轉向這些標的

美國投資人正轉向較廉價的小型公司，同時重新評估持有波動性資產的風險承受度，這是在市場劇烈震盪重創某些產業與資產之後的現象。市場某些原本最閃耀的領域如今瀰漫著謹慎與避險情緒，伴隨著其他領域的漲勢，投資人開始輪換持股。



舉例來說，道瓊工業平均指數作為追蹤工業公司的基準指標，2月6日創下歷史新高，儘管軟體類股在同一周損失1兆美元市值。



個股拋售潮可能暫時停歇



「帶動市場上漲的個股拋售潮可能暫時停歇，但我們反而看到一股積極買進截然不同類股的浪潮，」T. Rowe Price資本市場策略師提姆．莫瑞（Tim Murray）表示。



投資人正在考量投資人工智慧超大型公司的風險，他所指的包括亞馬遜、微軟與Google等企業，這些公司的業務支援人工智慧的推廣，同時也考慮人工智慧可能顛覆某些公司商業模式的負面影響。

「現在，大家都爭相買進較廉價的公司，或許有些不加分辨。」莫瑞說，雖然標準普爾500指數2月6日上漲1.78%，納斯達克100指數反彈近2%，但涵蓋範圍更廣的羅素2000指數漲幅達3.5%，表現更勝一籌。有些七巨頭公司並未參與這波漲勢：亞馬遜股價暴跌，因為投資人擔憂該公司如何從計畫投入的2000億美元人工智慧資本支出中獲取回報。

美國投資人目光轉向小型股



投資人最近幾周押注，在科技股主導美國牛市多年之後，這波漲勢將擴及工業、醫療保健與小市值公司。

「我認為我們從去年秋季開始看到的市場擴散現象，在最近幾天最為明顯，這將持續下去，因為先前除了超大型科技股以外，其他類股都被邊緣化了很長一段時間。」ProShares全球投資策略師西蒙．海曼（Simeon Hyman）表示，「股息成長、等權重指數、小型公司都可能成為受益者。」

這種觀點源自投資人如何評估先前漲勢強勁市場區塊的相關風險，包括貴金屬、科技股，以及更具投機性的資產如比特幣，比特幣一度短暫跌至16個月低點的6萬17美元，隨後在2月7日下午回升至略低於7萬美元的水準，仍低於10月創下的12萬6000美元紀錄。

「人們對各種導致這些資產受挫的原因做出反應，尋找重新平衡投資組合的方式，並遠離最擁擠的交易，」Ballast Rock Private Wealth財富顧問吉姆．卡羅爾（Jim Carroll）表示。Carroll追蹤波動性，並指出指數因投資人試圖尋找庇護所而出現「驚人」的盤中波動，直到市場「平穩下來」。

投資人對超大型公司如何獲利存疑



觀察這場戲劇性發展的交易員警告，不要過度解讀2月6日股市大漲，主張新的風險態度仍舊存在，先前在低點可靠買進的投資人如今明顯更緩慢且謹慎地重新進場。「人們未來將抱持強烈疑慮與問題。」Macquarie Group全球外匯與利率策略師蒂埃里．威茲曼（Thierry Wizman）表示。

這些疑慮圍繞在超大型公司如何從新資本支出計畫中產生利潤，以及這些投資對人工智慧可能取代的傳統業務造成多大損害。

iShares Expanded Technology Software ETF 2月6日反彈3.5%，但整星期仍下跌9.1%，顯示最後一刻的漲勢並未彌補所有損失。同樣地，白銀雖然反彈，但仍遠低於最近每盎司超過90美元的高點。

「防禦型個股確實活躍起來，我認為這不僅是短期交易，而是反映投機性資產的解構。」Informed Momentum Company首席投資官暨投資組合經理崔維斯．普倫帝斯（Travis Prentice）表示。

資金悄然流入能源股、材料公司、民生必需品與工業股



結果是市場日益分化，一邊是長期寵兒，另一邊是投資人瞄準回報的新一批個股，Citigroup美國市場策略師斯科特．克羅內特（Scott Chronert）表示，「當我們都專注在人工智慧辯論時，市場早已朝不同方向移動，因為投資人決定不只是以更高價格買進他們已持有的東西。」克羅內特說，「相反地，我們看到資金悄然流入能源股、材料公司、民生必需品與工業股。」

這些經濟敏感產業今年迄今漲幅達雙位數，相較之下標準普爾500指數僅上漲1.3%，他表示。



責任編輯：許詠翔

