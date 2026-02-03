投資高價物品誆騙賺錢 年前行員與暖警聯合守護民眾荷包

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局安和路派出所於日前接獲國泰世華銀行員通報，民眾欲提領新臺幣300萬元，需警到場關懷提問，警員周岳陞立即前往該行查處，民眾表示自己因資金配置需提領300萬新臺幣購買黃金及二手車。

據李民稱先前認識一位朋友，對方介紹渠利用黃金、二手車買賣獲利，故需要提領大量現金放置於身邊，以利隨時交易，惟李民對於警方提問將於何處購買相關投資品項及獲利方式時含糊其辭，又稱所有交易方式都是透過通信軟體及現場面交，並未有任何單據佐證，經行員及警方耐心勸阻及宣導相關詐騙手法後，李民表示會再與朋友確認細節並放棄提款，於農曆年前成功守護民眾荷包。

大安分局呼籲民眾，詐騙集團透過LINE、Facebook等平台建立「投資理財群組」，聲稱透過購買黃金可穩賺不賠，誘導民眾至銀樓購買實體黃金，再交付給指定人員或寄送至指定地址或遇價格異常便宜或承諾快速獲利，通常是詐騙。購買高價物品或提供投資建議時務必提高警覺，並可撥打165反詐騙專線查證。提高防詐警覺，反覆查詢確認；多一分警惕、少一分損失。