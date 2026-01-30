投資黃金正夯？婦人臨櫃匯款驚覺有異 警銀聯手成功阻詐





近期金價高漲引發市場熱烈討論，許多網友也公開分享如何布局黃金等貴金屬投資商品的評論。臺中市太平區1位60多歲的林姓婦人於半個月前透過社群軟體加入某某投資群組，其中一則投資黃金的理財訊息吸引她的目光，並與1位自稱理財專員訊息往來話術下，讓婦人深信現階段投資黃金基金能短時間獲取高額回報，遂至住家附近銀行欲匯款新臺幣100萬元。

所幸在行員關懷提問驚覺有狀況，立刻通知太平派出所員警到場，經員警積極勸說並解釋這類型的投資詐騙手法，終於讓婦人恍然大悟，保助多年積攢的血汗錢。

臺中市政府警察局太平分局太平派出所警員王舜平、謝維軒上午10時許接獲轄內星展銀行行員報案，稱「有民眾欲大額匯款到不明帳戶，疑似遭到詐騙，請警方前來瞭解」。經員警到場瞭解，原來是林姓婦人於半個月前閒暇瀏覽手機時，無意間透過社群軟體加入某某「投資群組」，對方假冒專業投資理財人員，以大量的金融術語誘導洗腦並以高獲利的對帳單截圖取信婦人，加上近期黃金價格飆漲，讓婦人有不參與這波行情就會錯失一次難得的賺錢機會，於是就拿出多年的積蓄準備放手一搏。

所幸行員在關懷提問下發覺有狀況通知員警到場勸說，起初婦人還對員警的勸說半信半疑，最後在不斷的耐心說明之下，婦人才逐漸發現自己好像真的被詐騙，也感謝非常感謝員警及行員的幫忙避免荷包大失血。

太平分局分局長李珏民表示，這類似的投資詐騙通常利用「高獲利、低風險」的誘因，製造「大家都賺到錢」的假象，引誘被害人一步步投入大量金錢；另外「115年加強重要節日安全維護工作」也將於115年2月9日起至2月23日止，為期15日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，本分局也將加強安全維護工作讓民眾安心過好年。

