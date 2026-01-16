投資＋信保5000億 經長：不能這樣加

台美關稅15％且不疊加，是台灣承諾直接投資2500億、政府透過信保基金間接2500億美金貸款擔保換來，合計5000億美元，外界質疑「超韓趕日」。但經濟部長龔明鑫不認同，說「蘋果跟橘子不能這樣比」。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員、前駐歐盟代表李淳也急澄清，指信保部分屬於融資工具，依實務操作，政府僅需提列約3％至5％的保證準備金，且採滾動式調整，而非實際支出。

比較日韓的關稅談判，日本政府是承諾向美國投資5500億美元，投資標的由美國投資委員會推薦。南韓則是3500億美元。台灣這次半導體、能源產業承諾2500億美元直接投資，台灣政府另提供至少2500億美元的信用保證，兩項加起來已5000億美元，比南韓高，接近日本。

統計顯示，台灣跟日韓的經濟規模差異甚遠，日本投資額占GDP的12.8％、南韓占GDP18.8％，台灣卻高達56.8％，明顯不成比例，也引來外界強烈抨擊。

對此，龔明鑫回應，不太適合把它加起來，畢竟「蘋果跟橘子不一樣」。蘋果是蘋果，橘子是橘子，也就是說投資是投資，跟金融的信用保證支援是不同形式。

龔明鑫進一步說，未來如果赴美投資公司非常有錢，可以全用自有資金投資，例如股票市場、增資。但如果現金只有30％，另外70％要用融資，可是擔保品不足，國家可以提供融資保證，還有利息可減免。

李淳16日接受民進黨直播節目專訪時表示，部分媒體將企業投資、信用擔保錯誤加總為5000億美元，實際上，企業投資金額僅為2500億美元，而涉及政府的資金的2500億美元信用保證，屬於融資工具，依金融實務，政府僅需提列約3％至5％的保證準備金，加上金額是滾動的，剛開始可能只是30億、50億美元左右。