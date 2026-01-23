投資「高中同學」化妝品7,600美元 警一到場詐團秒掛電話

海外化妝品投資藏陷阱，中市警一分局介入查證詐騙立刻現形。（圖／記者澄石翻攝）

【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市政府警察局第一分局日前接獲通報，臺北富邦銀行中港分行內一名施姓男子（69年次）欲臨櫃申辦新帳戶並設定約定轉帳，準備進行一筆高達美金7,600元的投資款項。行員於關懷提問時，發現施男對投資內容說明含糊，且出示的僅為一張化妝品報價單，疑點重重，遂即時通報警方到場協助。

警方到場後，由警員王俊奇進一步了解案情。施男表示，日前透過通訊軟體接獲一名自稱「高中同學」的友人主動聯繫，對方聲稱目前在香港經營化妝品投資事業，並以「獲利穩定、回報可觀、風險低」等話術吸引其投入資金。由於對方身分熟悉，施男未多加查證，依指示前往銀行辦理帳戶及設定約定轉帳，準備後續資金操作。

然而，行員與警方詢問投資標的、交易流程及實際收益來源時，施男卻無法清楚說明，僅稱一切由對方「全權處理」，引起警方高度警覺。警方隨即建議協助施男聯繫該名「高中同學」進行查證，未料電話一接通，對方得知警方已介入後，立刻改口要求施男「先回家，不用再處理」，隨即掛斷電話並失去聯繫，行徑明顯異常。

警方據此研判，該案為典型「假冒舊識投資詐騙」手法，詐騙集團常冒充同學、親友或舊識博取信任，再以海外投資、高獲利低風險為誘因，搭配偽造報價單或投資文件，誘使被害人匯款或協助設定約定轉帳，甚至淪為洗錢帳戶而觸犯法律。

經警方詳細說明詐騙手法及法律風險後，施男恍然大悟，當場打消申辦帳戶及約定轉帳的念頭，成功避免財產損失，也避免誤觸法網。

中市警一分局呼籲，投資詐騙手法不斷翻新，凡遇到投資邀約、要求匯款或設定約定轉帳等情形，務必提高警覺，多方查證身分與投資內容，如有疑慮可撥打165反詐騙專線諮詢，警方與金融機構將持續攜手守護民眾財產安全。

