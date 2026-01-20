即時中心／温芸萱報導

台美達成最終經貿協議，對等關稅降至15%不疊加，與日、韓、歐盟齊平。投資部分，台灣企業自主投資2,500億美元，政府提供最高2,500億美元信用保證額度。對此，律師陳怡凱今（20）日在臉書指出，外界誤將兩筆金額加總，稱台灣需投資5,000億美元完全錯誤，企業出資才是實際投資，信用保證不等於出資。他批評反對者「不是刻意造謠，就是理解能力出現問題」。

台美日前正式達成最終經貿協議，對等關稅稅率調降為15%，且不再疊加原有最惠國（MFN）稅率，使台灣在美國主要逆差國中獲得「最優惠盟國待遇」，與日本、南韓及歐盟等國家齊平。在投資合作方面，協議內容也明確區分兩種性質不同的資本承諾，包括台灣企業自主投資美國2,500億美元，以及由台灣政府透過信用保證機制，支持金融機構提供最高2,500億美元的企業授信額度。

廣告 廣告

然而，相關內容公布後，外界卻出現不少錯誤解讀，甚至將兩筆性質截然不同的金額直接相加，聲稱「台灣必須投資美國5,000億美元」，引發爭議。對此，律師陳怡凱今日在臉書發文直言，相關批評多屬「挑三揀四的不值一駁假議題」。

陳怡凱指出，協議中的2,500億美元投資承諾，並非政府編列預算或直接出資，而是由台灣企業依自身商業考量進行海外投資，本質上是「企業出資、企業承擔風險」，更不是「白送」，而是正常的投資行為。他強調，在這樣的投資額度中，像台積電這類大型民營企業本就具備龐大海外布局需求，單一企業就可能涵蓋相當比例；更何況台積電外資持股約七成，實際承擔風險者本就多為市場投資人。

接著，陳怡凱直言，既然出錢投資的企業本身並未反對，反倒是沒有實際出資的部分人士喊得比誰都大聲，實在令人費解。他也點名，將另一筆2,500億美元的信用擔保額度一併加總，指控台灣「投資美國5,000億美元」，明顯是概念錯置。該筆金額屬於金融授信與信用保證，並非實際撥款或投資支出，若以此邏輯計算，「難道有人買房子時，會把實際付款金額跟銀行擔保的貸款額度全部加起來，當成房價？」

陳怡凱表示，消息剛公布第一天，相關誤解尚可歸咎於資訊尚未釐清，但事隔多日仍刻意重複錯誤說法，就只剩下兩種可能「不是刻意造謠，就是理解能力出現問題」，而不論是哪一種，其意見都不具備任何參考價值。

他進一步指出，許多反對協議的人，其實心裡清楚這份台美協議的條件對台灣相當有利，幾乎已經是現實條件下能爭取到的最佳結果，如今提出的各種質疑，多半只是為反對而反對的假議題。

陳怡凱也提到，反對聲浪的真正原因，恐怕並非協議內容本身，而是因為這份協議是由民進黨政府談成；再加上協議有助於台灣在經濟上降低對中國的依賴，進一步強化與民主盟友的連結，這才成為部分人士眼中「不可原諒」之處。

最後，陳怡凱嘲諷，即便美國真的提出不合常理、甚至匪夷所思的優惠條件，這些人仍會照樣反對。哪怕美國同意台灣關稅全免，甚至比照歷史上宋朝對遼國年輸歲幣白銀十萬兩的極端情境，他們也會改口質疑「為什麼不是二十萬兩？掏空台灣、喪權辱國！」然後持續反對，與協議實質內容早已無關。





原文出處：快新聞／投資「5000億美元」是假的！律師諷：認知不足或刻意造謠

更多民視新聞報導

直播／台美關稅敲定15％ 卓榮泰、鄭麗君正式說明

不參選台北市長！鄭麗君指「考古題」回答超過10年：過去說的都算數

獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬

