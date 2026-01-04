投資0050不如買台積電？權重破6成「分散失衡」 專家耳提面命1道理：根本送分題

半導體龍頭台積電ADR昨日在美股開紅盤日大漲5.7%，市值衝到1.657兆美元榮登全球排名第6大，改寫自身最高紀錄，超越博通與臉書Meta市值，成為除輝達外，全球第2高市值的半導體產業公司。對此，不敗教主陳重銘在臉書發文直言，買0050不如直接買台積電，根本是送分題。

台積電繼在台股今年首個交易日衝上1585元新高後，在美股交易的存託憑證（ADR）2日也跳漲逾5%至歷史高點，市值一舉超越博通、Meta，成為全球市值第6大公司。台積電ADR 2日收盤大漲5.17%至319.61美元新高，同時也帶動市值達到1.657兆美元（約新台幣52兆元）。目前全球市值最高公司是輝達，其次則依序是蘋果、谷歌母公司Alphabet、微軟和亞馬遜。



對此，陳重銘表示，台積電市值全球第六，放鞭炮啦，今年業績長紅。自己一直提醒，台積電贏0050是送分題，還要錯過嗎？ETF 0050有61%是台積電，哪一種指數是這樣集中的？很多人會說0052，但0052報酬率也贏0050，因為持有更多的台積電。

陳重銘提到，指數為何要持有一籃子股票，就是要「分散」，看看標普五百、納斯達克、道瓊…，哪一個指數是把6成放在一家公司呢？專家學者出來說明啊？都躲起來了？自己會繼續抱牢台積電，也拜託有大跌才能加碼，錢準備好了。不過他也要提醒，台積電只是屌打0050，台積電不是報酬率最高的股票。

