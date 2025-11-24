投資12兆換降關稅？ 藍黨團籲賴政府全面公開

國民黨立法院黨團召開記者會，呼籲民進黨回應《金融時報》報導內容。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 英國《金融時報》日前引述多位知情人士說法，指台美就關稅協議已達成共識，台灣可能透過投資4000億美元（約12.5兆新台幣）換取關稅下降5個百分點 。面對賴政府並未正式回應。國民黨立法院黨團今（24日）召開記者會，嚴正要求民進黨政府，立刻公開提出完整說明，依《條約締結法》立即向立法院報告，並公開所有承諾內容和影響。

國民黨團副書記長林沛祥表示，民進黨政府面對美國4000億美元承諾，竟全面黑箱，這筆金額足以改寫台灣未來，卻沒有任何評估、交代、監督。當全球因美國總統川普啟動貿易戰，正處於風聲鶴唳之際，國際媒體揭露，川普要求台灣4000億美元投資，這不是普通的貿易協商，這是足以重塑台灣10年產業結構，可能重創國家財政跟國安的巨額承諾。

廣告 廣告

林沛祥指出，民進黨政府迄今不說談判內容、不說程序、不說承諾來源，甚至是否曾談及4000億美元都閃躲不願意承認，民進黨政府已經公然違反《條約締結法》，越權承諾12兆元，已構成對外協定，依法必須送立法院審查。根據《條約締結法》第6條明定：「主辦機關於條約草案內容獲致協議前，得就談判之方針、原則及可能爭議事項，適時向立法院說明並向立法院相關委員會報告。」

林沛祥強調，《條約締結法》第3、第10條已經明確規定，所有涉及雙方義務、鉅額投資、對台有約束力的國際文件，無論是協議、MOU還是備忘錄，都屬《條約締結法》規範須送立法院審查，行政院無權私下承諾12兆元對美投資，擅自決定台灣未來10年產業和財政命運。

國民黨立委馬文君也指，現階段台美貿易談判和關稅協議，有可能在近期對外公布，但國人卻看到對美談判的過程，民進黨政府全面黑箱。民進黨政府對美談判代表是行政院副院長鄭麗君，過去曾是反服貿黑箱最重要的推手之一，而現在鄭麗君已經違背過去所堅持的理念；同時包括現任副總統蕭美琴，過去在擔任立院外交國防召委期間，也曾大力主張政府在對外進行締約條文，遇到窒礙難行，或是遭到民意反對時，立法院可以退回行政院，要求重新談判。

林沛祥表示，國民黨團提出三項具體要求：一、立即停止黑箱談判。「兆元級」的決策不能由少數人在密室做出決定。二、政府須依《條約締結法》立即向立法院報告。報告內容須包括談判方針、爭議事項、可能承諾等完整呈現。三、公開所有承諾內容和影響，國人有權知道12兆台幣換到什麼？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

爭取選對會徵召提名 吳怡農臉書發文：請支持我參選台北市長

專論》「川普式政治」來襲 歐洲須盡快停止對自由貿易信仰的依附