投資12.5兆換降低5%關稅？翁履中示警「慘痛代價」 曝台日韓最致命差異

《金融時報（Financial Times）》報導，台美關稅協議已達成共識，台灣將透過投資4000億美元（約12.5兆新台幣）換取關稅下降5個百分點；在經濟部長龔明鑫重申「尚未確定」的同時，旅美教授翁履中指出，雖然日韓台對美投資金額看似接近，但三國最大差異在於台灣的GDP與財政量體遠小於日韓，加上台灣將製造能力、人才等「生財工具」一併輸美，將嚴重稀釋台灣的不可取代性。

翁履中以「4000億換降低5%關稅？台灣模式將達成「三贏」？」為題透過臉書發文指出，乍看之下，關稅從20%降到15%、晶片也不會被課300%懲罰性關稅，確實讓人鬆口氣，但轉念一想就會發現，為了這5個百分點，台灣得付出多大的代價。

美國總統川普。（美聯社）

「兩種情緒都合理，但我們更需要冷靜算清楚」，翁履中表示，單以投資金額來看，台灣的4000億美元看似介於日本（5500億美元）、韓國（3500億美元）之間，但關鍵差異在於，同樣是千億等級的投資，對於GDP與財政量體遠小於日韓的台灣來說，負擔比重更重、緩衝空間更小。

翁履中接著以協議內容分析，有別於日韓多以投資面向的「花錢消災」為主，台灣方面所提出、以企業自主、供應鏈延伸的「台灣模式」卻是把製造能力、人才、供應鏈管理與科學園區經營know-how等「生財工具」一併輸出；換句話說，放眼未來10年，當美國在晶片製造的戰略自主持續上升的同時，台灣的「不可取代性」恐將被稀釋。

總統賴清德。（資料照，劉偉宏攝）

「要在5～10年內另起新護城河，說得容易，做得到才是本事」，翁履中提醒，雖然政府強調「研發不外移、核心不掏空」的底線，但從現實層面來看，資金、人力、設備、甚至客戶決策節點，都會隨關稅與政策誘因逐步外溢。翁履中示警，雖然政治人物可以將「台灣模式」定義成台灣、美國、企業的三贏局面，但拆解來看，只有美國穩贏而已。

翁履中重申，所謂的「矽盾」是台灣數十年國家資源重押半導體的結果，絕非天上掉下來的保護傘，若要為關稅與地緣政治做結構調整，就更需要用制度把風險鎖住。翁履中指出，即便關稅談判接近尾聲，但真正的考驗才剛開始，「要守住價值，更要守住實力」。

